Rakka'da IŞİD'e karşı savaşırken hayatını kaybeden kızlarının cenazesine katıldığı için 'terör örgütü propagandası yapmak' ile yargılanan Ayşe Deniz Karacagil'in anne ve babasına beraat kararı verildi.

Kamuoyunda "Kırmızı fularlı kız" olarak bilinen ve Gezi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle 103 yıl hapisle yargılanırken PKK'ye katılıp Rakka'da hayatını kaybeden Ayşe Deniz Karacagil'in anne ve babasına "kızlarının cenaze törenine katılarak terör örgütü propagandası yaptıkları" suçlamasıyla açılan davada beraat çıktı.

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ailenin avukatı Hakan Evcin, anne ve babanın zorlu geçen bir yolculuk sonucunda evlatlarının cenazesine katıldığını, dolayısıyla kızlarına son görevlerini yaptıkları için cezalandırılamayacağını söyledi.

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, isnat edilen suçlamayı ifade özgürlüğüne dayandırarak anne ve babanın beraatine karar verdi.