AYM’ye karşı 1071'lik bildiride izinsiz imza: Nasıl oluyor da bana sorulmadan imzam kullanılıyor?

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Şerif Eskin, AYM'nin 'Barış Bildirisi' kararına karşı toplanan 1071 imzada adının izinsiz olarak kullanıldığını belirtirken, 'Nasıl oluyor da bana sormadan imzam kullanılıyor yahu?' dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin "Barış Bildirisi" kararına karşı 1071 akademisyenin imza attığı belirtilen bildiriyle ilgili skandal bir gerçek ortaya çıktı.

Bildiride adı yer alan isimlerden Dr. Mehmet Şerif Eskin, imzasının kendisinin haberi olmadan bildiriye eklendiğini belirtti ve “Onayım olmadan ismim/imzam kullanılmış. Ayıptır” diyerek tepki gösterdi.

Eskin’in konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

“Bugün yayınlanan bir bildiride imza verenler arasında benim adım da var. Fakat ne böyle bir bildirinin hazırlandığından haberim var, ne kimse bana imza atıp atmayacağımı sordu, ne de kimseye imza verdim. Onayım olmadan ismim/imzam kullanılmış. Ayıptır.

Sayısız yerde yayınlanmış imza listesi. Hangi bir yerde düzelttireyim şimdi? Nasıl oluyor da bana sormadan imzam kullanılıyor yahu?

Bu bildiriyi hazırlayıp rızam ve haberim dışında ismimi kullananlar her kimse ya bu hatayı düzeltsinler ya da hukuki haklarımı kullanacağımı beyan ediyorum. Dr. Mehmet Şerif Eskin”



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