AYM'ye başvurularda ilk sırada adil yargılanma hakkı var

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı (AYM), 23 Eylül 2012–30 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılan bireysel başvurularla ilgili istatistikleri açıkladı. Buna göre başvurularda ilk sırada adil yargılanma hakkı geliyor.

Anayasa Mahkemesi’ne gün geçtikçe başvuru sayısı artıyor.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’nın (AYM), 23 Eylül 2012–30 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılan bireysel başvurularla ilgili istatistikleri açıklamasının ardından, en çok başvurunun adil yargılanma hakkı ile ilgili yapıldığı ortaya çıktı.

Grafiklere göre, 2013’ten bu yana yapılan 233 bin 330 başvurunun 46 bin 629’u henüz karara bağlanmamış durumda. 2018 yılında yapılan 19 bin 940 başvurunun da neredeyse yarısı henüz görülmeye devam ediliyor.

İLK SIRADA ADİL YARGILANMA HAKKI GELİYOR

Davaların hak ve özgürlüklere göre dağılımına bakıldığındaysa adil yargılanma hakkı, mülkiyet hakkı ve ifade özgürlüğü ilk üç sırada yer alıyor.

Yurttaşların buna göre, Türkiye’de adil yargılama yapılmadığı, yani yargılamanın hukuka uygun yapılmadığı gerekçesiyle AYM’ye başvurduğu anlaşılıyor.