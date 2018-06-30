AYM'nin OHAL KHK'lerini kalıcılaştıran 11 kararı daha Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi, OHAL KHK’lerinin “yasa” olduğunu kabul eden iki kararı dün Resmi Gazete'de yayımlamıştı. Bugünkü (30 Haziran 2018) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 11 karar daha yayımlandı. AYM böylece OHAL KHK'lerinin 'yasa' olduğunu kabul eden 11 kararı daha yayımlayarak KHK'leri yasaların yerine ikame ediyor.

AKP iktidarı OHAL'in kaldırılacağını iddia ederken, Anayasa Mahkemesi de diğer yandan OHAL KHK'lerinin "yasa" olduğunu kabul eden kararlarını Resmi Gazete'de yayımlıyor.

Bugünkü (30 Haziran 2018) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında, Anayasa Mahkemesi'nin OHAL KHK’lerinin “yasa” olduğunu kabul eden 11 kararı daha yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi'nin bu kararlarına göre, artık OHAL KHK’si olarak adlandırılabilecek bir düzenleme kalmadığı için, anayasayla öngörülen, olağanüstü hal süresini aşmaması, alınacak önlemlerle ilgisinin kurulabilmesi ve ölçülü olması gibi kısıtlamalara uyulmadığı gerekçesi öne sürülerek yargıya başvurulamayacak.

Çünkü OHAL döneminde çıkarılan KHK’lerin bir bölümü çıkarıldığı günlerde onaylanmış; büyük çoğunluğu da TBMM’nde Şubat ayında jet hızıyla görüşülüp iki gün içinde onaylanmıştı.

CHP, OHAL döneminde çıkarılan KHK’lerin Meclis'e onay için gönderildiğini, yasa olarak kabul edilemeyeceğini, yok sayılması gerektiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Mahkeme, Meclis'in iradesini, yasa çıkarma yönünde kullandığı gibi bir gerekçeye dayanarak başvuruyu reddetti. Kararda bu yasalar hakkında anayasaya aykırılık iddiasıyla başvurulabileceği belirtiliyor. Ancak yasa olarak kabul edildiği için OHAL için öne sürülen gerekçeler yapılacak iptal başvurusunda kullanılamayacak.

Anayasa Mahkemesinin bu yorumu, OHAL düzeninin kaldırıldıktan sonra yasa çıkarılmasına gerek duyulmadan sürdürülebilmesine olanak tanıyor.

BUGÜNKÜ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN AYM KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin 31/5/2018 Tarihli ve E: 2018/44, K: 2018/50 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 31/5/2018 Tarihli ve E: 2018/45, K: 2018/51 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 31/5/2018 Tarihli ve E: 2018/46, K: 2018/52 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 31/5/2018 Tarihli ve E: 2018/47, K: 2018/53 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 31/5/2018 Tarihli ve E: 2018/48, K: 2018/54 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 31/5/2018 Tarihli ve E: 2018/49, K: 2018/55 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 31/5/2018 Tarihli ve E: 2018/55, K: 2018/56 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 31/5/2018 Tarihli ve E: 2018/56, K: 2018/57 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 31/5/2018 Tarihli ve E: 2018/57, K: 2018/58 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 31/5/2018 Tarihli ve E: 2018/58, K: 2018/59 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 31/5/2018 Tarihli ve E: 2018/59, K: 2018/60 Sayılı Kararı