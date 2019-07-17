AYM’den YÖK Başkanı’na yetki sınırlaması

Anayasa Mahkemesi, YÖK Başkanı’na öğretim elemanları hakkında soruşturma açma yetkisi veren düzenlemeyi iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve TBMM Başkanvekili Levent Gök ile 130 milletvekilinin başvurusu sonucunda YÖK’ün yetkilerini sınırlandırdı. YÖK Başkanı’na öğretim elemanları hakkında soruşturma yetkisi tanıyan kuralın bilimsel özerkliği zayıflattığı belirtildi.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre öğretim elemanlarının, memurlar ile bütünüyle aynı kurallara tabi olması da Anayasa’ya aykırı bulundu.

Kararda, iptal edilen kuralın YÖK’ün üniversiteler üzerinde hiyerarşik bir güce sahip olmasına yol açtığı ifade edildi.

Üniversitenin, “Bilimsel çalışmaların yapıldığı ve bilimin öğretildiği kurum olarak nitelendirilip bilimsel ve idari özerkliğe sahip” kurumlar olduğuna dikkati çeken yüksek mahkeme, akademisyenlerin diğer kamu görevlilerine nazaran daha güvenli koşullarda çalışması gerektiğini vurguladı. Öğretim elemanının bilimsel faaliyet alanına ilişkin basın aracılığıyla kamuoyuna açıklamada bulunmasının disiplin yaptırımına bağlanamayacağı anlatıldı.