AYM’den 'yaşam hakkı ihlali' kararı

Anayasa Mahkemesi, 'Hayata Dönüş' operasyonuna ilişkin bireysel başvuruyu karara bağladı. AYM, yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, 'Hayata Dönüş' operasyonuna ilişkin Hüseyin Yıldız ve İmiş Yıldız'ın bireysel başvurusunu karara bağladı.

​YAŞAM HAKKI İHLAL EDİLDİ​

AYM, "işkence ve kötü muamele iddialarını kabul edilemez" bulduğunu açıklarken, başvuranların yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmetti. AYM, yaşam hakkı ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın, yeniden yargılanma yapılması amacıyla İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

​YENİDEN YARGILAMA İÇİN İDARE MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

22 Nisan 2014 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne Hüseyin Yıldız ve İmiş Yıldız tarafından yapılan bireysel başvuruda, 19 Aralık 2000 tarihinde ölüm oruçlarına müdahale amacıyla güvenlik güçlerince yapılan "Hayata Dönüş" operasyonunda oğulları T.Y.'nin görme kaybına uğradığı, olaya dair ceza soruşturması ile tam yargı davasının makul sürede tamamlanmadığı, ayrıca tam yargı davasının haksız olarak reddedildiği gerekçesiyle yaşam ve adil yargılanma hakları ile işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği belirtildi.