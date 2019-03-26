AYM'den tuhaf 'YSK yasası' kararı!

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararında, 'seçim yasalarında yapılan her değişiklik, seçim yasalarında yapılan değişiklik anlamına gelmez' sözleriyle özetlenebilecek bir durum ortaya çıktı.

Bugün Resmi Gazete'de, Anayasa Mahkemesi’nin “seçim yasalarında yapılan her değişiklik, seçim yasalarında yapılan değişiklik anlamına gelmez” sözleriyle özetlenebilecek ilginç bir kararı yayımlandı.

Şaka değil, aynen böyle…

Anayasa’nın 67’nci maddesinde şöyle bir kural yer alıyor: “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.”

Bu kural anayasaya 2001 yılında, "Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran partilerin, seçim kurallarını günün koşullarına uyarlayıp kendi çıkarlarına uygun biçime dönüştürmelerini önlemek" amacıyla konulmuştu.

Yerel seçime üç ay kala, 27 Aralık 2018 günü Yüksek Seçim Kurulu’nun kuruluş ve görevlerinin düzenlendiği 7062 sayılı yasada bir değişiklik yapılarak üyelerin görev süreleri birer yıl uzatıldı.

YSK üyeleri altı Yargıtay, beş Danıştay üyesinden oluşuyor. Üyelerini genel kurullarında seçiyorlar. Seçilenler altı yıl görev yapıyor. Değişiklikle, görev süresi 2019 yılında bitecek üyelerinin yenileme seçimi 2020 Ocak ayına; 2022 yılında bitecek üyelerinin ise 2023 Ocak ayına ertelendi.

Yasanın gerekçesinde "üyelerin yarıdan çoğunun değişeceği ve deneyimli kadrolar azalacağı için, seçim güvenliğinin zarar görme olasılığından" söz ediliyor. Üyelerin deneyimli olmasının ne anlama geldiğini geçtiğimiz seçimlerden biliyoruz. Ancak bu gerekçenin, görev süreleri 2022 yılında bitecek üyelerle ilgisi pek anlaşılmıyor.

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN YAYIMLANAN KARAR

Anayasa Mahkemesi, üyelerin görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına ilişkin düzenlemenin; “Anayasada belirtilen anlamda seçim yasası kuralı olmadığı, üyelerinin görev ve yetkilerinin değiştirilmediği için seçim güvenliğini ilgilendiren bir yanı bulunmadığı” gerekçesiyle anayasaya aykırı olmadığına karar verdi.

YSK Yasası, hiç kuşkusuz bir seçim yasasıdır. Üyelerin seçim yöntemleri, görev süreleri, görev ve yetkileri bu yasayla düzenlenmiştir ve Anayasa Mahkemesi’nin, seçim yasalarındaki kuralları seçim güvenliğini ilgilendiren/ilgilendirmeyen diye ayıklayıp ona göre karar verme yetkisi bulunmamaktadır.

26 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararın 13 ve 14'üncü paragrafları