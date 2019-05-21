AYM’den mahkumlara gazete verilmemesine dair hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, bazı gazete ve dergilerin cezaevlerindeki mahkumlara verilmemesinin ‘ifade özgürlüğünün ihlali’ olduğuna hükmetti

Türkiye’nin birçok cezaevinde tutuklu bulunan mahkumlar, Özgürlükçü Demokrasi, Demokrasi, Demokratik Ulus, Yeni Demokratik Ulus, Serxwebun, Özgür Gündem, Özgür Halk, Azadiya Welat, Diz Çökmeyenlerin Gazetesi ve Atılım isimli gazeteler ile Jineoloji isimli derginin 2014 ve 2018 yılları arasındaki bazı sayılarının kendilerine verilmemesinin ardından AYM’ye başvurmuştu.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, Adalet Bakanlığı ise mahkemeye gönderdiği savunmasında bu yayınların mahkumlara verilmemesinin ‘keyfilik içermediğini’ve ‘demokratik toplumda gerekli bir uygulama’ olduğunu öne sürmüştü.

AYM oy çokluğu ile aldığı kararla, gazete ve dergilerin mahkumlara verilmemesinin ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğini hükmederek her başvurucuya 500 TL tazminat ödenmesine hükmetti.