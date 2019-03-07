AYM'den 'İmralı' kararı

Anayasa Mahkemesi, Abdullah Öcalan ile aynı cezaevinde kalan Veysi Aktaş’ın telefon görüşmesinin bir yıl süre ile kısıtlanmasını 'haberleşme hürriyeti' ihlali saydı.

Anayasa Mahkemesi Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi’nde bulunan 5 mahkumdan biri olan Veysi Aktaş’ın bireysel başvurusunu karara bağladı.

Yüksek Mahkeme Aktaş’ın telefonla görüşmesinin Haziran 2015-Temmuz 2016 tarihleri arasında "Öcalan’ın talimatlarını cezaevi dışına çıkaracağı" iddiasıyla yasaklanmasının “haberleşme hürriyeti” ihlali saydı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Yüksek Mahkeme bu gerekçe ile Aktaş’a 4 bin TL manevi tazminat ödenmesini de kararlaştırdı. 2 bin 700 TL’lik yargılama giderinin de Aktaş’a ödenmesi kararlaştırıldı. Kararın gerekçesinde; Aktaş hakkında uygulanan telefon yasağına bir süre sınırı konulmadığı, yasağın konulmasına ilişkin koşulların değişip değişmediğinin değerlendirilmediği vurgulandı. Kararın bu şekilde uzun bir süre uygulanmasının orantısız olduğu ve ölçülülük ilkesine aykırı olduğu kaydedildi.