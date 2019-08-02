AYM'den doktorlara nöbet ücreti kararı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde hastanesinde çalışan uzman doktor acil, yoğun bakım ve icap nöbetlerine ilişkin nöbet ücretlerinin ödenmesi talebiyle Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne başvurdu. Başvurusuna yanıt alamayan uzman doktor, konuyu yargıya taşıdı.
ANAYASA MAHKEMESİ DOKTORU HAKLI BULDU
İzmir 2. İdare Mahkemesi’nde dava açan uzman doktor hakkında mahkeme ödenmeyen nöbet ücretlerinin yasal faizi ile davacıya ödenmesine karar verdi.
Ancak İzmir Bölge İdare Mahkemesi, davanın kesin olarak reddine ve davacıya nöbet ücreti ödenmesinin mümkün olmadığına hükmedince, uzman doktor diğer personele nöbet ücreti ödenmesine rağmen, bazı uzman doktorlara nöbet ücreti ödenmemesi nedeniyle “mülkiyet hakkı bağlamında ayrımcılık yasağının ihlal edildiği” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.
AYM ise Anayasa’nın 35. Maddesinde mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak güvence altına alınmış olan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar vererek, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için İzmir 2. İdare Mahkemesi’nde yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.
Sağlık Bakanlığına bağlı merkezlerde uzman doktorlar da dahil olmak üzere nöbet tutan tüm memurlar ile sözleşmeli personelin nöbet ücretinden yararlandığı ifade edilen ve Resmi Gazete’de yer alan karar şöyle:
"İlgili düzenlemelere göre diğer sağlık personeline nöbet ücreti ödenip, 2547 sayılı Kanun'a tabi olarak çalışan uzman doktorlara ödenmemesinin farklı muamele teşkil ettiği kuşkusuzdur. Bu durumun nesnel ve makul bir gerekçeye dayandırılmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığı görülmüştür. Sonuç olarak somut olayın koşulları altında 657 sayılı Kanun'a tabi uzman doktorlar ile 2547 sayılı Kanun'a tabi uzman doktorlar arasında nöbet ücreti yönünden bir farklılık yaratıldığı dikkate alındığında bu durumun mülkiyet hakkına yönelik ayrımcı bir muameleye yol açtığı anlaşılmıştır. Bu şekilde objektif ve makul bir gerekçe gösterilmeden mülkiyet hakkına yapılan ayrımcı müdahale nedeniyle başvurucuya aşırı bir külfet yüklenmesine yol açılmıştır. Dolayısıyla başvuru konusu olayda mülkiyet hakkı bağlamında ayrımcılık yasağının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır."