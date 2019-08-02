AYM'den doktorlara nöbet ücreti kararı

Anayasa Mahkemesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde çalışan bir uzman doktora nöbet ücreti ödenmemesi nedeniyle ‘ayrımcılık yasağının ihlal edildiği’ sonucuna vararak, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde hastanesinde çalışan uzman doktor acil, yoğun bakım ve icap nöbetlerine ilişkin nöbet ücretlerinin ödenmesi talebiyle Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne başvurdu. Başvurusuna yanıt alamayan uzman doktor, konuyu yargıya taşıdı.

ANAYASA MAHKEMESİ DOKTORU HAKLI BULDU

İzmir 2. İdare Mahkemesi’nde dava açan uzman doktor hakkında mahkeme ödenmeyen nöbet ücretlerinin yasal faizi ile davacıya ödenmesine karar verdi.

Ancak İzmir Bölge İdare Mahkemesi, davanın kesin olarak reddine ve davacıya nöbet ücreti ödenmesinin mümkün olmadığına hükmedince, uzman doktor diğer personele nöbet ücreti ödenmesine rağmen, bazı uzman doktorlara nöbet ücreti ödenmemesi nedeniyle “mülkiyet hakkı bağlamında ayrımcılık yasağının ihlal edildiği” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

AYM ise Anayasa’nın 35. Maddesinde mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak güvence altına alınmış olan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar vererek, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için İzmir 2. İdare Mahkemesi’nde yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.

Sağlık Bakanlığına bağlı merkezlerde uzman doktorlar da dahil olmak üzere nöbet tutan tüm memurlar ile sözleşmeli personelin nöbet ücretinden yararlandığı ifade edilen ve Resmi Gazete’de yer alan karar şöyle: