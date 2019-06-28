AYM’den Deniz Yücel kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Die Welt’in eski Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in 'kişi hürriyeti ve güvenliği ile “ifade ve basın özgürlüğü' haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Yüksek mahkeme, Yücel’e 25 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), "silahlı terör örgütü propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından tutuklanan, daha sonra tahliye edilen Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi.

25 BİN LİRA TAZMİNAT

Tutuklu bulunduğu sırada Anayasa Mahkemesine cezaevinden bireysel başvuruda bulunan Yücel'in durumuna ilişkin Yüksek Mahkemenin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kişi hürriyeti ve güvenliği ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar verildi.

Yücel'e 25 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.

İÇ HUKUK YOLLARI TÜKETİLMEDİ

Yücel’in gözaltının hukuksuz olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği yönündeki başvurusu ise reddedildi.

AYM, bu başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun olması, başvuru yollarının tüketilmemesi gerekçeleriyle kabul edilemez buldu.