AYM yakın mesafeden yüze gaz sıkılmasını ‘kötü muamele’ saymadı

Gezi Direnişi sırasında ‘kırmızılı kadın’ olarak anılan Ceyda Sungur’un Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuru sonuçlandı. Mahkeme ‘kötü muamele yasağının ihlal edilmediği’ne karar verdi.

Taksim Gezi Parkı’nda 2013 yılındaki direniş sırasında yakın mesafeden yüzüne gaz sıkılan ve “kırmızılı kadın” olarak anılan Ceyda Sungur’un Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuru sonuçlandı. Mahkeme “kötü muamele yasağının ihlal edilmediğine” oy çokluğuyla karar verdi.

Sungur başvurusunda, polis memuru Fatih Z.’nin önceden uyarıda bulunmadan yakın mesafeden yüzüne sıvı gaz sıkması sonucu yaralandığını belirtmişti. Sungur, polisin orantısız güç kullanmasının ve polis memuru Fatih Z.’nin aldığı hapis cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının kötü muamele yasağının ihlali olduğunu belirtmişti.

AYM'nin kararındaysa Anayasa'nın 17. Maddesinin üçüncü fıkrasının ihlal edildiğine ilişkin iddiaların "kabul edilebilir" olduğu oy birliğiyle kabul edildi. Ancak AYM, Anayasa'nın 17. Maddesinde güvence altına alınan “kötü muamele yasağının maddi ve usul boyutu itibariyle ihlal edilmediğine” hükmetti. Oy çokluğuyla alınan karara, iki üye “mağduriyetin giderilmemesi ve caydırıcılığın sağlanmamasına yol açtığı” gerekçeleriyle karşı oy kullandı.