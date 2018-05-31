AYM 'seçim' kararını açıkladı

Anayasa Mahkemesi, seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptal istemini reddetti.
Perşembe, 31 Mayıs 2018 15:26

Anayasa Mahkemesi, AKP'nin seçim düzenlemesinin bazı maddelerinin iptali istemini reddetti.

 