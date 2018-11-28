AYM: 'Meslekten çıkarma' ibaresi anayasaya aykırı

Anayasa Mahkemesi 'meslekten çıkarılma' ifadesini anlaşılır bulmadı. AYM, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararında söz konusu ibarenin iptaline hükmetti. Mahkemenin iptal kararı altı ay sonra yürürlüğe girecek.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Belediye Kanunu’nda yer alan "meslekten çıkarılma" ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi. AYM, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararında, söz konusu ibarenin iptaline hükmetti.

Danıştay 12. Dairesinin başvurusunu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 38. maddesinde yer alan "suçta ve cezada kanunilik ilkesi" uyarınca, hangi eylemlerin yasaklandığı ve bu yasak eylemlere verilecek cezaların hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kanunda gösterilmesi; kuralın açık, anlaşılır ve belli olmasının gereğine işaret etti.

ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yasama organın ağır işleyen yapısı ile ekonomik ve teknik hayatın hızla değişen ve gelişen şartları gözetilerek suç ve cezalarda kanunilik ilkesinin idari suçlar yönünden daha esnek uygulanması gerektiğine vurgu yapılan kararda, itiraz konusun kuralın yaptırım konusu eylemleri yasal düzeyde belirlemediğinden ilgililerin hangi somut fiil ve olguya meslekten çıkarıma yaptırımının uygulanacağını belirli bir açıklık ve kesinlikte öğrenebilmelerine imkan tanımadığı belirtildi.

AYM, iptal kararının altı ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı. Zabıta olarak çalışan bir memur, soruşturma sonucunda Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmış ve buna dayanılarak Belediye Kent Orkestrası Müdürlüğü’ne memur olarak atanmıştı.