AYM: Mahkumlara 4,25 metrekarelik alan yeter

Anayasa Mahkemesi (AYM), her mahkûm için mutfak ve açık havalandırma alanları gibi ortak yaşam alanları ile birlikte 4,25 metrekarelik kişi başına kullanım alanının yeterli olduğuna karar verdi.

Cemaat davasından yargılanan Mehmet Hani Baki, tutuklanarak Osmaniye 1 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulmasının ardından kullanım alanının yetersiz olduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Baki, 16 kişilik A-38 koğuşunda 25 kişiyle birlikte kaldığını belirterek kişi sayısının azaltılması talebiyle, İnfaz Hâkimliği'ne başvurdu. Baki'nin başvurusu reddedildi. Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itiraz da reddedilince Baki, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. AYM'nin talebi üzerine cezaevinin gönderdiği yazıda, A-38 odasının mevcudunun ortalama 25 olduğu, kişi başına düşen kullanım alanın 4.25 metrekare olduğu belirtildi. Cezaevi idaresi, ayrıca koğuşta uyumak ve dinlenmek için kullanıma tahsis edilmiş ranza sayısının 16 olduğunu, yaklaşık dokuz tutuklunun kapasite fazlalığı nedeniyle yer yataklarında yatmak zorunda kaldığını bildirdi.