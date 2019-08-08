AYM kararının ardından barış bildirisi imzacıları için ilk beraat kararı

AYM'nin 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriyi imzalayan akademisyenlerle ilgili verdiği hak ihlali kararının ardından ilk beraat kararı İzmir'den geldi. İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi bildirinin imzacılarından Ahmet Kardam'ın beraatına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı barış bildirisiyle ilgili verdiği kararın ardından İzmir 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, destek imzacılarından Ahmet Kardam hakkında beraat kararı verdi.

Gazeteduvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, İzmir 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, ‘Terör Örgütü propagandası’ yaptığı suçlamasıyla yargılanan Ahmet Kardam hakkında beraat kararı verdi.

Duruşma yapmadan dosya üzerinden davayı görüşen mahkeme, gerekçeli kararında AYM’nin hak ihlali kararına atıf yaptı. Mahkeme, bildiri metninde herhangi bir terör örgütü propagandası yapılmadığına hükmetti. Beraat kararının gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Her ne kadar sanık Ahmet Kardam hakkında 10/01/2016 tarihinde 1.128 akademisyenin imzasıyla 2015 ve 2016 yıllarında Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunda terör ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar sırasındaki sokağa çıkma yasaklarının ve çatışmaların sona erdirilmesi çağrısı yapan bildiriyi imzalayarak PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla kamu davası açılmış ise de, sanığın imzaladığı bildiri incelendiğinde herhangi bir silahlı terör örgütünün propagandasının söz konusu olmadığı, atılı suçun oluşması için gerekli olan cebir, şiddet ve tehdit unsurlarının gerçekleşmediği, söz konusu bildiride herhangi bir suç unsurunun bulunmadığı ve bu bildirinin propaganda suçunu oluşturmayacağı konusunda Anayasa Mahkemesi’nin 26/07/2019 tarih ve 2018/17635 Başvuru Sayılı kararının bulunduğu anlaşılmakla atılı suçun oluşmadığı görüldüğünden sanığın CMK 223/2-a ve c Maddeleri uyarınca beraatine istinaf yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verilmiştir.”