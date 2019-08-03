AYM kararı: Üniversite yönetimleri kınama sırasına girdi

Anayasa Mahkemesi’nin barış akademisyenleriyle ilgili hak ihlali kararının ardından üniversite yönetimleri AYM'yi ve akademisyenleri hedef alan açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Kervana YTÜ, İTÜ, Gazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi de katıldı.

Anayasa Mahkemesi’nin “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attıkları için terörle mücadele yasası çerçevesinde yargılanmış olan akademisyenler hakkında verdiği hak ihlali kararına karşı üniversite yönetimlerinin açıklamaları devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi yönetimlerinin “1071” akademisyenli karşı imzası, bazı akademisyenlerin isimlerinin mükerrer geçmesi ve bazılarının da imzalarının izinsiz kullanıldığını duyurmasıyla fiyaskoyla sonuçlanmıştı.



Üniversite yönetimlerinin AYM kararını ve barış akademisyenlerini hedef alan açıklamalarıysa sürüyor. Son olarak açıklama kervanına Yıldız Teknik, İstanbul Teknik, Gazi, Anadolu ve Dokuz Eylül üniversitelerinin yönetimleri katıldı.

"Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetimi" imzasıyla yapılan açıklamada AYM’nin bu kararıyla “terör örgütlerinin kullanmak isteyecekleri yasalardaki boşluklardan kaynaklanan önemli bir zafiyet alanı oluşmasına neden olduğu” ileri sürüldü. Açıklamada barış akademisyenleri “terör örgütlerini besleyen kaynaklar” diye hedef alındı.

İTÜ Rektörlüğü imzasıyla yapılan açıklamada da “sözde barış bildirisini yayınlayan akademisyenlerle ilgili adalet ve kamu vicdanına karşı alınan Anayasa Mahkemesi kararını İTÜ Yönetimi olarak desteklemiyoruz” denildi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı imzasıyla yayımlanan açıklamada AYM’nin kararı “terör destekçilerinin eylemlerini haklı görmek” diye nitelendirildi. Gazi Üniversitesi’nden yapılan duyuruda ise “Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar sonrası tekrar kamuoyu gündemine gelen sözde ‘barış bildirisini’ şiddetle kınıyoruz” ifadesine yer verildi.

