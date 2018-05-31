AYM kararı seçim iptali için gerekçe olur mu?

Anayasa Mahkemesi (AYM), seçim düzenlemelerinin bazı maddelerinin iptaline ilişkin kararını bugün açıklayacak. AYM'nin kararı öncesi değerlendirmelerde bulunan Bu Düzen Değişmeli Platformu Ankara 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı, emekli Anayasa Mahkemesi raportörü Ali Rıza Aydın, 'Öncelikle karar ne olursa olsun bunun seçimlerin iptaline gerekçe yapılamayacağını ifade etmek gerekir' dedi.

AYM, bugün seçim düzenlemelerinin bazı maddelerinin iptali için mahkemeye yapılan başvuruyu karara bağlayacak.

CHP tarafından yapılan başvurunun AKP ve AYM tarafından seçim iptali için kullanılacağı iddiaları tartışma konusu olurken, Bu Düzen Değişmeli Platformu Ankara 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı, emekli Anayasa Mahkemesi raportörü Ali Rıza Aydın, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Anayasa Mahkemesi' nin bazı seçim yasalarının iptaline ilişkin başvuruyu bugün karara bağlaması bekleniyor. Öncelikle karar ne olursa olsun bunun seçimlerin iptaline gerekçe yapılamayacağını ifade etmek gerekir" diyen Aydın, "Şayet bu hukuksuz seçim yasasının birçok maddesi iptal edilirse AKP "seçimleri dilediğim gibi kontrol edemeyeceğim" telaşına düşebilir. Abdülkadir Selvi vb. yazarlar bu telaşın sonucu olarak yazmaktadırlar. Dolayısıyla Selvi'nin yazısı karar aşamasındaki AYM üyelerinin üzerinde baskı oluşturmak maksadı da taşımaktadır. Her ne olursa olsun, baskın seçim ya da pusu, bu seçimler yapılmalıdır. #BuDüzenDeğişmeli diyenlerin kararlılığı devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

ABDULKADİR SELVİ NE DEDİ?

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullanmıştı: