AYM kararı seçim iptali için gerekçe olur mu?

AYM, bugün seçim düzenlemelerinin bazı maddelerinin iptali için mahkemeye yapılan başvuruyu karara bağlayacak.
CHP tarafından yapılan başvurunun AKP ve AYM tarafından seçim iptali için kullanılacağı iddiaları tartışma konusu olurken, Bu Düzen Değişmeli Platformu Ankara 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı, emekli Anayasa Mahkemesi raportörü Ali Rıza Aydın, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Anayasa Mahkemesi' nin bazı seçim yasalarının iptaline ilişkin başvuruyu bugün karara bağlaması bekleniyor. Öncelikle karar ne olursa olsun bunun seçimlerin iptaline gerekçe yapılamayacağını ifade etmek gerekir" diyen Aydın, "Şayet bu hukuksuz seçim yasasının birçok maddesi iptal edilirse AKP "seçimleri dilediğim gibi kontrol edemeyeceğim" telaşına düşebilir. Abdülkadir Selvi vb. yazarlar bu telaşın sonucu olarak yazmaktadırlar. Dolayısıyla Selvi'nin yazısı karar aşamasındaki AYM üyelerinin üzerinde baskı oluşturmak maksadı da taşımaktadır. Her ne olursa olsun, baskın seçim ya da pusu, bu seçimler yapılmalıdır. #BuDüzenDeğişmeli diyenlerin kararlılığı devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
ABDULKADİR SELVİ NE DEDİ?
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:
CHP’nin başvurusu nedeniyle bugün gözler Anayasa Mahkemesi’nde olacak ama seçimlerin iptal olacağı yönünde bir beklenti yok.
Seçimlerle ilgili düzenlemede bir iki maddede pürüz olduğu, bu durumda kısmi iptal kararı çıkması durumunda YSK’nın ilke kararlarıyla bu boşluğun doldurulacağı söyleniyor.
Seçimlerin etkileyecek çapta bir karar çıkmadığı taktirde YSK’nın seçimleri iptal etmesi beklenmiyor. İptal kararının bir kaosa neden olacağı savunuluyor.
Peki Anayasa Mahkemesi bazı düzenlemeleri iptal edip, yeni düzenleme yapılması için 6 ay ya da 1 yıl gibi bir süre tanıyabilir mi, bu durum seçimlerin ertelenmesini getirir mi? Hukukçular daha önceki kararlara atıf yaparak süre tanınmasının seçimlerin ertelenmesine gerekçe olamayacağını savunuyorlar.
Anayasa Mahkemesi’nin kararı çıkmadan yapılacak her değerlendirme eksik olur. Anayasa Mahkemesi’nin kararı ya yeni bir tartışma başlatacak ya da seçimler iptal edilir mi beklentisinin sona ermesine yol açacak.