AYM, HDP'li Beştaş'a tazminat ödenmesini kararlaştırdı

Anayasa Mahkemesi, HDP Siirt Milletvekili Meral Beştaş'a, 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği' gerekçesiyle 20 bin TL tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Anayasa Mahkemesi, HDP Siirt Milletvekili Meral Beştaş'a, "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" gerekçesiyle 20 bin TL tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Beştaş, Diyarbakır Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasaklarını protesto için yapılan eyleme katılmış, polis müdahalesi sonucunda gözaltına alınmıştı. Adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Beştaş, savcının talimatıyla 30 Ocak 2017'de tutuklanmış ve 3 ay tutuklu kalmıştı.

Tutukluluğa itirazları kabul edilmeyen avukatlar, AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

Dosyayı inceleyen AYM, Beştaş'a 20 bin TL tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

