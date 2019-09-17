AYM: Dört eski bakanla ilgili yayın yasakları hak ihlalidir

Anayasa Mahkemesi, yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski bakanlar Egemen Bağış, Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Erdoğan Bayraktar'la ilgili haberlere yayın yasağı getirilmesini hak ihlali olarak gördü.

17 Aralık operasyonlarının ardından istifa eden veya görevlerinden alınan 4 eski bakanla ilgili TBMM’de araştırma komisyonu kurulmuş, TBMM Başkanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı göndererek, soruşturmanın gizliliğini ihlal edici ve masumiyet karinesini zedeler şekilde yayınlar yapıldığı iddiasıyla yayın yasağı talep etmişti. Başsavcılığın talebi üzerine mahkeme soruşturma bitene kadar yayın yasağı kararı almıştı.

Euronews'te yer alan habere göre, AYM, Halk TV’nin başvurusu üzerine yayın yasağı kararıyla ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Gerekçeli kararda, yayın yasaklarının keyfiliğe dayanmaması gerektiği vurgulandı.

AYM kararında Anayasa’nın 28. maddesininde ifade ve basın özgürlüğünün önleyici tedbir niteliğindeki yayım yasaklarıyla geçici olarak sınırlanmasına izin verdiğine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: “... ‘yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi’ sebebi dışında olaylar hakkında yayım yasağı konulamayacağı ifade edilerek yayım yasağı yönünden sınırlama sebeplerinin de sınırlandığı görülmektedir.”

OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

Kanunilik ölçütünün sınırlamaya ilişkin kuralın "erişilebilirliği" ve "öngürülebilirlği" ile kesinliğini ifade eden "belirliliğini" garanti altına aldığını bildiren Yüksek Mahkeme, "Belirlilik, bir kuralın keyfiliğine yol açmayacak bir içerikte olmasını ifade eder... Böylece hukuk güvenliği sağlanarak kamu gücünü kullanan organların keyfi davranışların önüne geçilmiş olur.” değerlendirmesini yaptı.

Kararın oy biriliği ile alınması dikkat çekti.

Meclis Soruşturma Komisyonu yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan 4 eski bakanın Yüce Divan’a sevkine gerek olmadığına karar vermişti.