AYM, CHP'nin seçim güvenliği itirazını esastan görüşme kararı aldı

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 24 Haziran seçimleriyle ilgili seçim güvenliği itirazını esastan görüşme kararı aldı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvurunun ilk incelemesini tamamladı. İptal istemi, dahasonra esastan görüşülerek karara bağlanacak.

CHP, 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvurunun ilk incelemesini yaptı.

Genel Kurul, ilk inceleme sonucu başvuruda bir eksiklik tespit etmedi ve başvurunun esastan incelenmesine karar verdi. İptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak.

CHP'NİN İPTALİNİ İSTEDİĞİ MADDELER

Kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenen maddeleri şöyle: