AYM Başkanı Arslan'ın 'Osman Kavala' kararı belli oldu

AYM'nin Osman Kavala'nın bireysel başvurusuna ilişkin 22 Mayıs’ya verdiği ret kararının gerekçesi açıklandı. Karara karşı çıkan 5 üyeden birinin AYM Başkanı Zühtü Arslan olduğu öğrenilirken, 'Şiddet olayları ile başvurucu arasındaki bağlantının ortaya koyulduğu söylenemez' dediği ifade edildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Gezi Davası kapsamında tutuklanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın bireysel başvurusuna ilişkin 22 Mayıs’ya verdiği ret kararının gerekçesini açıkladı.

Karara karşı çıkan 5 üyeden birinin AYM Başkanı Zühtü Arslan olduğu ortaya çıktı. Başkan Arslan ve iki başkan vekili karşı oy gerekçesinde iddianameyi eleştirdi.

Euronews'in haberine göre, AYM Başkanı Zühtü Arslan Gezi Parkı'nda yaşananların iki farklı şekilde yorumlandığını belirtirken, “Bazıları eylemleri çevreci duyarlılıkla başlayan ve daha sonra birçok alanda hükümet politikalarını kitlesel eleştiriye dönüşen gösteriler olarak nitelendirirken toplumun bir kesimi de yerleri değiştirilen ağaçlar bahane edilerek başlatılan hükümete karşı yurt dışı destekli bir kalkışma olarak değerlendirmiştir. Anayasa Mahkemesinin görevi bu nitelendirmelerden birini kabul etmek değildir” yorumunda bulundu.

Başkan Arslan Gezi'ye katılmanın tek başına suç olmadığını söylerken, “Öncelikle, başvurucunun Gezi olaylarına katılmış ve bu olayları desteklemiş olmasının tek başına bir suç işlediğinin belirtisi olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Zira barışçıl olmak kaydıyla herkes toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyebilir, düzenlenenlere katılabilir ve bunların yaygınlaşmasını isteyebilir” yönünde görüş bildirdi.

AYM Başkanı Arslan şu ifadeleri kullandı: