Ayhan Bilgen'den HDP önündeki 'anneler' eylemine ilişkin açıklama

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP il binası önünde eylemde olan ve çocuklarını istediklerini belirten annelerle ilgili konuştu.

TV5'e konuk olan Bilgen, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Diyelim ki, ailelerin iddia ettiği gibi çocukları zorla götürülmüş de olsalar, gönüllü olarak dağa çıkmış da olsalar, örgüte katılmış da olsalar arasında çok bir şey fark etmiyor. Yani şu anlamda fark etmiyor. Elbette ki, ikisi arasında fark var. Sonuçta neden bu ülkenin çocukları dağda. Soruyu böyle sormak lazım. Neden, nasıl gittiler hikayesini bu boyutuyla sorgulamak lazım. Şu anda dağda askerler, polisler de var. İşte uzun süredir örgütün eline olan, kamu görevlileri var. Burada ister zorla götürülmüş olsunlar ister kendileri dağa çıkmış olsunlar, bu sorunla yüzleşmek bu tabloyu çözmek konusunda da bence annelerin ferasetine güvenmek, anneleri ayırmak, bölmek yerine, işte HDP önünde eylem yapanlar ya da işte barış, cumartesi anneleri neyse kadınların son derece safiyane, doğal, fitri olan reflekslerini siyasi mekanizmaların, siyasi kavgaların aracı haline getirmek yerine bir araya gelmelerini hedeflemek gerekir. Ben bir kısım anneyi size karşı, siz bir kısım anneyi bana karşı bir siyasi hesaplaşmanın aracı haline getirirseniz, o annelerin ortak vicdanından bir şey çıkartamayız."