'Aydınlanma mücadelesi kadınlarla yükselecek'

Acıbadem Halk Komitesi, Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde 'Aydınlanma Mücadelesi ve Emekçi Kadınlar' başlığıyla toplandı.

Acıbadem Halk Komitesi, Cumartesi günü "Aydınlanma Mücadelesi ve Emekçi Kadınlar" başlığıyla Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı.

Yapılan sunumda Sanayi Devrimi'nden günümüze kadın emeğinin üretimdeki yeri istatistiksel veriler eşliğinde aktarıldı. Kadının esnek üretimin ayrılmaz bir parçası olduğu, işsiz nüfusun büyük bölümünü oluşturduğu kadınların Türkiye'de ev işleri, çocuk bakımı gibi sebeplerle iş arayamadığı iş aramaya kalkıştığında da iş bulmalarının güç olduğu bir toplumsal düzenin varlığına işaret edildi.

'KADIN ÖRGÜTLÜ DEĞİLSE YALNIZ, YALNIZSA HAK TALEP EDECEK GÜCÜ BULAMIYOR'

Bugün Türkiye'de çocuk ve yaşlıların bakımı ve ev işleri konusunda devletin de gerekli desteği vermediği, içinde yaşadığımız toplumda ve dünyanın birçok ülkesinde kadına yönelik istismar, cinayet, şiddet ve mobbing'in gün be gün arttığı ifade edildi. Şiddetin meşrulaştırılmasının da mevcut gerici iktidarın kadınlara bindirdiği ek bir basınç olarak yaşanmakta olduğu ve mevcut yasalar önünde kazanılmış haklardan kadınların yararlanamadığının da görüldüğü vurgulandı. Kadınların örgütsüz ve yalnız olduklarında ayakta kalmalarının daha da zorlaştığı belirtilerek, örgütlenme çağrısı yapıldı.