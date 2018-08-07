Aydınlanma Hareketi: ‘Çocuklar düzenin oyuncağı değildir’

Liseye geçiş sınavlarına ilişkin düzenlemeler, maddi özendiriciler, baskılar, siyasi iktidar aynı anda bir dizi aracı kullanarak toplumu imam hatip liselerine yönlendirmek istedi. Ancak yapılan tercihler, imam hatip kontenjanlarının boş kaldığını, öğrencilerin sadece yüzde 15'inin imam hatip okullarını tercih ettiğini gösteriyor. Eğitim sisteminin içeriğinin dinselleştirilmesi, alternatifi piyasacı uygulamalar, sınav sistemindeki haksızlıklar, tüm tabloya rağmen açığa çıkan güçlü direnci Aydınlanma Hareketi temsilcileri ve akademisyenler soL Haber için değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı tarafından Eylül 2017’de yapılan "TEOG sınavının kaldırılması" açıklamasından kısa bir süre sonra, Kasım 2017’de Milli Eğitim Bakanı "TEOG kaldırıldı ve yerine yeni bir sistem getirildi" demişti. Uzun süre yeni bir sistem oluşturulamadı ya da planlar toplumdan gizlendi. Gericiliğe karşı Aydınlanma Hareketi’nin BİMER kanalıyla sorduğu sorulara hep "Çalışmalar devam ediyor, kamuoyu bilgilendirilecek" yanıtı verildi. Nihayet 14 Şubat 2018’de Yönetmelik yayımlandı. Dava konusu olan bu Yönetmeliğe dayanılarak yapılan sınav ve yerleştirme ise kaosa dönüştü. soL Haber bugüne kadar konuyu çok yakından izledi ve haberleştirdi. Bugün konuyla ilgili dört isimle, Aydınlanma Hareketi avukatlarından Güney Akgül, Aydınlanma Hareketi temsilcilerinden Ali Rıza Aydın, Eğitim Bilimci Dr. Onur Seçkin ve akademisyen Prof. Dr. Rıfat Okçabol’un görüşleriyle ayrıntılı bir inceleme ve tartışmayı soL okurlarına sunuyoruz:

Ali Rıza Aydın: TEOG sınavının kaldırılma şekliyle, daha yerinde deyişle şekilsiz olarak kaldırılmasıyla başlamıştı belirsizlik. Aydınlanma Hareketi olarak o zaman da uyarmıştık, bu şekilsizliğin ve belirsizliğin arkasındaki kokular iyi değildi. Eğitimin iki şeye, dine ve paraya teslimiyetinin yollarının açılmasıydı yapılan. Bir yandan imam hatipleştirme aracılığıyla çocuklar dinselliğin karanlığına itilecek, akıl ve bilimden uzak dinsel eğitimle kullaştırılacaktı; diğer yandan da bu karanlığa teslim olmak istemeyenlere paralı eğitim sunulacaktı.

Aslında ağırlıklı olarak laik gözüken bu eğitimde “Aydınlanma”dan daha çok laikliği dinsel özgürlükle tanımlayan bir din dersi yumuşaması ve 16 yıldır AKP elinde yoğrulan müfredat vardı. Yani bir çeşit yanılsamaydı laik paralı eğitim. Kötünün içinde kim değerleri ayakta tutuyor gibi gözüken oysa sömürücü ve gerici düzenle hiç sorunu olmayan düzen içi eğitim…

TEOG da bu eğitim düzeninin parçasıydı, kaldırıldı… Bir sınavı kaldırdılar, daha karmaşık ve tuzaklarla dolu başka bir sınavı getirdiler. Bu sınavı getirirken bile oyum oyum oynadılar anne ve babalarla, velilerle, çocuklarla. Ortaya öyle bir yönetmelik çıktı ki son yılların moda deyişiyle tam bir “ucube”.

Nitekim, Güney Akgül bilgi verecektir, neresinden tutsak elde kalacak bu yönetmeliğin iptali için Aydınlanma Hareketi olarak dava açtık. Aynı zamanda da böyle bir belirsizlikler dizisi yönetmelikle sınav yapılamayacağı için yürütmenin durdurulması talebinde de bulunduk.

Güney Akgül: Evet, yönetmelik içeriğinden yürürlük tarihine kadar tam bir belirsizlikler dizisiydi. Bunları dava dilekçesinde dile getirdik. Ne hukuk devletinin ilkeleri ne de laiklik ilkesi göz önünde bulundurulmuştu. Kasıtlı olduğu açık bir “belirsizlik” söz konusuydu. Sınav kaldırıldı derken yeni ve daha karmaşık bir sınav gerilmişti. Yerleştirme ise açıkça imam hatiplere öğrenci bulmaya dönüştürülmüştü. Eğitimde ikilik vardı. Bu karmaşık yöntemle hem eğitim ve öğrenim hakkı hem de bütünlüğü ihlal edilmişti. Akıl ve bilimden uzaklaşmış, dinsele teslim edilmiş bir eğitimden başkası değildi yazılanlar.

Böyle bir metne hukuk metni denemezdi. Yargı gereğini yapmalıydı. Bugün, sınav yapıldığı halde davanın sürüyor olması, hele hele yürütmeyi durdurma kararı verilmemesi yargı sürecinin uzamasının sonucu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DAVALARI YOK SAYDI

Ali Rıza Aydın: Burada şu eklemeyiyapmak zorundayız. Türkiye’de laik hukuk devleti olmadığına dair çok örnek var. Hala da yaşanıyor. Sınav sistemi ve imam hatip merkezli yerleştirme de bunlardan biri. Yargı yalnızca davaya bakmakla ve sonuçlandırmakla sorumlu değil, giderilmesi olanaksız durumlar için önlem almak zorunda. Aydınlanma Hareketi olarak davayı zamanında açtık. Önemi, ivediliği ve giderilmesi güç ya da olanaksız zararlar oluşacağı için de yürütmeyi durdurma talep ettik.

Buna karşın, yargı gereğini yapmadığı gibi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da bu davayı ve savları yok savdı. Dava açılmamış gibi davrandı. Öğrenciler ve veliler bu mağduriyetin içine bilerek ve isteyerek atıldı. İşte hukuk devletinin püf noktası da burada. Böyle bir iddia varsa ve dava açılmışsa hem idare hem de yargı gereğini yapacak. Ortada dava var ama yönetmelik de yürürlükte demek, keyfilikten başka bir şey değil.

İNSANLAR DİNİ EĞİTİMİ DE SÖMÜRÜNÜN 14 YAŞINDA BAŞLAYAN HALİ MESLEK LİSELERİNİ DE İSTEMİYOR

Güney Akgül: Nitekim,liseye geçiş sınavına ilişkin gerçekleştirilen değişikliklerin en önemli unsuru olan tercih ve sonrasında açıkta kalan öğrencilerin ikamete dayalı yerleştirilmesine ilişkin ilk uygulamayı açıklanan yerleştirme sonuçları ile beraber yaşamaya başladık. MEB verilerine göre 91 bin 687 öğrenci açıkta kaldı. Ancak açıkta kalmamak için 4. ve 5. tercihlerini yapan çocuklarla bu sayı 183 bine çıkıyor. Boş kalan imam hatip lisesi kontenjanı ise 107 bin 353. Meslek liseleri ve imam hatiplerin toplam boş kontenjan sayısı 342 bin 393.

Bu ülkede yaşayan insanlar tüm dayatmalara ve zorlamalara karşın dini eğitim istemiyorlar. Sömürünün 14 yaşında başlayan hali meslek liselerini de istemiyorlar. İvedilikle karar vermek, yürütmeyi durdurmak, sonuçlar açıklandıktan sonra, “İmam hatipe gitmek istemiyorum” diye ağlayan binlerce çocuğun gözyaşlarında saklı.

Aydınlanma Hareketi Türkiye’de eğitimin gericileştirilmesi başlığında bütün saldırılara karşı hukuk savaşı veriyor. Okullarda mescit zorunluluğuna karşı, imam hatipleştirilen müfredata karşı ve liseye geçiş sınavında yapılan değişikliklere karşı davalarımız var. “Zorunlu din dersi”ne karşı açılan davalarda Türkiye’nin dört bir yanında davalar açıp çocukların zihinlerini karanlıkla doldurmak isteyenlere karşı muafiyet kararları alıyoruz. Ancak tüm bu hukuk savaşının ancak bir yere kadar olduğunu, eğitimdeki gericileştirme ve piyasalaştırma operasyonunun çok daha bütünlüklü bir saldırının parçası olduğunu da insanlara anlatmak gerekiyor. Bütünlüklü ve örgütlü duruş sergilenmedikçe bu saldırıların püskürtülmesi mümkün değil.

AKP KENDİ İMAM HATİP SEVDASININ TOPLUMDA YANSIMASINI YARATAMIYOR

Onur Seçkin: Liselere yerleştirme sonuçları bir kez daha şunu gösterdi: AKP ne yaparsa yapsın, kendi imam hatip sevdasının toplumda yansımasını yaratamıyor. Özellikle 2012’de 4+4+4 adı verilen yeni sistemin uygulanmaya başlamasından bu yana imam hatipleri çoğaltmak ve hem ortaokul, hem lise düzeyinde bu okulların sayısını artırmak için oyunlarını çeşitlendirdi.

AKP, velilerin çocuklarını bu imam hatip okullarına göndermesi için ücretsiz servis, yemek, burs imkanları gibi olanaklar yarattı. Bunlar yetmedi gerici dernek, vakıflar devreye girdi, velileri çocuklarını imam hatip okullarına göndermeleri için ikna etmeye çalıştılar. Kimi imam hatip okullarının ön başvuruları camilerde imamlar tarafından alındı. Yetmedi, okullar imam hatiplere dönüştürüldü, normal okul içinde imam hatip sınıfları açıldı. MEB büyük kaynaklar ayırarak neredeyse her mahallede bir imam hatip okulu yarattı.

Bütün bu teşvikler, dayatmalar imam hatiplerin ve bu okullarda okuyan öğrencilerin sayısını hem ortaokul hem de lise düzeyinde oldukça artırdı. MEB’nin açıkladığı son istatistikler olan, 2016-2017 eğitim öğretim yılı istatistiklerine göre 1.452 imam hatip lisesinde 645 bin 318 (138 bin 802’si açıköğretim lisesinde) öğrenci okurken, 2 bin 671 imam hatip ortaokulunda 651 bin 954 öğrenci okuyor. Bu tablo bir taraftan oldukça ağır, yaklaşık 1,5 milyon çocuğumuz bu okullarda yoğun bir gerici kuşatma altında. Diğer taraftan bu tablo AKP’ye yetmiyor. 4+4+4 sistemi hayata geçirildiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan “İmam hatipler bu toplumun göz bebeği” olacaktı demişti. Ancak bu okullar halen kontenjanlarının çok altında öğrenciye sahip, AKP ne yaparsa yapsın istediğini elde edemiyor.

ÖĞRENCİLERİN SADECE YÜZDE 15’İ İMAM HATİPLERİ TERCİH ETTİ

İşte bir gece ansızın gelen yeni liselere yerleştirme sistemi de imam hatip liselerinin kontenjanlarını, öğrencileri, velileri seçeneksiz bırakarak doldurma niyetiyle ortaya koyulmuş yeni bir oyundu. Yine tutmadı. MEB’nin açıkladığı sonuçlara göre, imam hatip liselerinin kontenjanları yarı yarıya boş kaldı, öğrencilerin yalnızca yüzde 15’i imam hatip okullarını tercih etti.

Bütün bu tablo bir taraftan AKP’nin gerici dayatmalarının toplumda kabul görmediğini gösterirken, diğer taraftan gerici dayatmaların velileri, öğrencileri nasıl özel okullara mahkum ettiğini de ortaya koyuyor. Veliler seçeneksiz bırakılarak, özel okullar tek seçenek haline getiriliyor.

Bu tabloda yapılması gerekenin, her türlü teşviğe ve dayatmaya rağmen, ne yapılırsa yapılsın açılan kontenjanlar ölçüsünde talep görmeyen imam hatip liselerinin kapatılıp öğrencilerin ihtiyaç duyduğu nitelikli eğitim veren okullara dönüştürülmesi olduğu açıktır. Bu sistemin dayatması içinde olan yüzbinlerce velimizin, bu dayatma ve yaklaşım sürdükçe bunlara eklenecek milyonlarca yurttaşın, halkımızın bu dayatmayı reddedip, bu talebi yükseltmesi, çocuklarımıza bugüne ve geleceğine sahip çıkması gerekir.

SEÇME SINAVLARI VE SİSTEM BÜTÜNSEL DEĞERLENDİRİLMELİ

Rıfat Okçabol: Seçme sınavları ve sistemdeki haksızlıklar/hastalıklı öğeler bütünsel değerlendirilmeli. Ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş sınavları ile PISA gibi uluslararası sınavlar, yıllardır eğitim sisteminde var olan haksızlıkları belirttiği gibi sistemin hastalıklı yanlarını da ortaya koyuyor. Bu yıl gerçekleşen ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş sınavlarının sonuçları da, geçmiş yıllardakilere benzer, hatta daha da belirgin biçimde, sistemdeki haksızlıkları/hastalıklı yanları ortaya koydu. AKP, eğitim sisteminin hastalıklı yanlarını, seçme sınavlarıyla oynayarak düzelteceğini sanıyor.

AKP, genel liseleri kapatıp bir bölümünü imam hatibe ve diğerlerini de Anadolu liselerine dönüştürmüştü. Arkasından da, 2013’te, 2006’dan itibaren uyguladıkları Seviye Belirleme Sınavı’nı kaldırıp yılda iki kez altı dersten yapılan sınavlara dayalı TEOG sistemini getirip başarılı olanların Anadolu liselerine geçebileceği bir düzenleme yapmıştı. Genel liseler kapatılmış olduğundan, TEOG’da başarılı olamayanlar, özel okula gidecek güçleri yoksa ya imam hatiplere ya da açık liseye gitmek zorunda bırakılmıştı. Çocukların imam hatibe ya da açık liseye gitmek zorunda bırakılmaları, laik, bilimsel, kamusal ve parasız eğitimden yana olanlar tarafından çok eleştirilmiştir. TEOG çerçevesinde sınav yapılan dersler içinde din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ile yabancı dil dersinin olması (zorunlu olmaması gereken bu derslerden soru sorulması), yeteri kadar Sünni- Hanefi inancı konusunda ve bir yabancı dilde bilgisi olmayanların Anadolu liselerine gitmelerini engelleyen bir uygulama olduğu için de çok eleştirilmiştir.

Bu arada AKP, TEOG’da başarılı olamayanların zorunlu olarak imam hatiplere gitmek zorunda kalmasıyla yetinmeyip çocukları imam hatibe çekmek için her yolu denemiş ve denemektedir. İstedikleri bir başka durum, imam hatip ortaokullarında okuyan çocukların TEOG’da, imam hatip liselerinde okuyanların da, yükseköğretime giriş sınavında başarılı olmalarıdır. Ancak imam hatip liseliler üniversiteye giriş sınavında düşük başarı gösterdikleri gibi, imam hatip ortaokulu mezunları da TEOG’da düşük başarı göstermektedir. Bu nedenle AKP lideri, Eylül 2017’de “TEOG olayını yanlış buluyorum; kaldırılmalı” talimatını vermiştir.

Bakan Yılmaz da, bir taksi durağında TEOG sistemin uygulamadan kaldırıldığını duyurmuştur. Ardından da, “Amaç, öğrenciye daha az sınav stresi yaşatacak modeli bulmak” diyerek (toplumu kandırmayı yeğleyerek) liseye geçişte daha kaotik ve daha çok öğrencinin imam hatibe gitmesine dayalı bir sistem getirilmiştir. Getirilen sisteme bir "Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi"bir "Veli Tercihine Bağlı Serbest Kayıt Sistemi" denmiştir. Önce velinin bölgesindeki okullarda 5 tercih yapacağını, sonra da, öğrencilerin yüzde 10 kadarının bakanlığın belirleyeceği nitelikli (!) liselere sınav sonuçlarına göre yerleştireceği açıklanmıştır.

Tüm bu karmaşık durumlar yeterince kaos yaratmıyormuş gibi toplumun gözdesi olan kimi Anadolu liseleri nitelikli lise kapsamına alınmayıp pek çok imam hatip lisesi nitelikli lise içine alınmıştır. Merkezi sınavla, okullara puan üstünlüğüne göre öğrenci alınacaktır ve eşit puan durumunda, ortaöğretim başarı puanı (OBP)’na bakılacaktır. Adrese dayalı yerleştirmelerde-tercihli yerleşmede kullanılacak ölçüt, sırasıyla öğrencinin adresi, mezun olduğu ortaokul, tercih sırası ve bu göstergelerde eşitlik olduğunda da OBP olacaktır. Hâlâ eşitlik varsa, devamsızlık ve yaş durumuna bakılacaktır. Bakan Yılmaz, bu kaotik yeni sistemle, aslında veliye net bir mesaj verip “Ya imam hatip ya da imam hatip” demiştir! Yandaş bir kuruma dönüşen Danıştay, bu mesajı görmezden gelip yasalara, eğitim anlayışına ve vicdanlara açıkça karşı olan bu yeni sistemin uygulanmasını durdurmamıştır.

2 Haziran 2018’de yapılan liseye geçiş sınavı ve sonrasında yapılan tercih sonuçlarına göre, tercihte bulunan 1 milyon 18 bin 373 öğrenciden 926 bin 686 öğrenci bir okula yerleştirilirmiştir. Yapılan tercihlerin sonunda Anadolu liselerinin doluluk oranı yüzde 95,1’e ulaşırken bu oran meslek liselerinin yüzde 55,5’te ve imam hatip liselerinde ise yüzde 52,3'te kaldı. Anadolu liselerine 414 bin öğrenci yerleşirken yalnızca 21 bin kontenjan boş kaldığı halde, 224 bin 950 kontenjanın olduğu imam hatiplerde 107 bin 288 kontenjan boş kalmıştır. Yerel yerleştirmede 503 bin 970 aday ilk tercihine ve 294 bin 956 öğrenci de diğer tercihlerine yerleşmiştir. Büyük bir olasılıkla ilk tercihinde imam hatiplere yerleşenlerin önemli bir bölümü de, bölgelerinde başka okul olmadığından bu tercihi yapmak zorunda kalmıştır

“Nitelikli” lise olarak belirlenen 1.556 lise ve 127.480 kişilik kontenjan için merkezi sınava giren 1 milyon öğrencinin yüzde 55’i, herhalde düşük puan aldıkları için bir tercihte bulunmamıştır. Sınav sonunda 1. tercihindeki okula yerleşenlerin sayısı ise ancak 33 bindir. Merkezi sınavla yerleştirmede ise yalnızca (Anadolu teknik programını uygulayan liselerde 132 ve Anadolu imam hatip liselerinde de 65 olmak üzere) 197 boş kontenjan kalmıştır.

Bilindiği gibi AKP, 2009 yazında, yükseköğretime geçişi belirleyen “3 saatlik” bir sınav olan Öğrenci Seçme Sınavını kaldırıp yerine, iki hafta sonu yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) gibi iki sınav getirmiştir. AKP lideri bu sınavların da değişmesini isteyince, YÖK, YGS ve LYS’yi kaldırıp Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) uygulamasını getirmiştir. YKS’nin ayrıntıları aylar süren bir süreçte peyderpey ortaya çıkmıştır. YKS’ye göre önce Temel Yeterlik Testi (TYT), sonra da, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanmaktadır.

SINAVLAR EĞİTİM SİSTEMİNİN NE DENLİ HASTA BİR SİSTEM OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Liseye geçiş sisteminin sonuçları gibi, 2 milyon 381 bin 412 adayın 30 Haziran ve 1 Temmuz 2018 tarihlerinde girdiği YKS sonuçları da, daha önceki giriş sınavları gibi, eğitim sisteminin ne denli hasta bir sistem olduğunu göstermektedir.

AKP ile gerici dernek, vakıf ve cemaatlerin büyük destek verdiği ve bütçeden aslan payını alan imam hatip kontenjanlarının, merkezi sınav ve tercih sonuçlarına göre boş kalması, velinin imam hatip dayatmasına karşı direndiğini göstermektedir. Hükümetin ve gerici kuruluşların desteği olmasa, imam hatiplerdeki boş kontenjanların çok daha büyük olacağı belli olmuştur. Belli olan bir başka durum, sınavsız girilen genel liseler var olsaydı, imam hatiplerin iyice boş kalacağıdır.

Ancak, ne yazık ki bu durum, CHP eğitim danışmanın “Liseye Geçiş Sistemi yerleştirme sonuçları, AKP’nin eğitimi dinselleştirme projesinin çöktüğünü gösteriyor” yorumunu haklı çıkarmamaktadır. Çünkü imam hatipleri tercih etmek zorunda kalanların sayıları, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan bir devlet için alarm veren sayılardır. İşin özünde çöken, AKP’nin eğitimi dinselleştirme projesi değil, çocuklarımızın önemli bir bölümünün, devletin zorunlu olarak dayattığı ortaöğretimde, istemediği okulda okumasıdır; çocuk sevgisidir, eğitimde fırsat eşitliğidir, laikliktir, Türkiye’nin geleceğidir. Ortaokuldan mezun olan öğrencilerin neredeyse yüzde 10 kadarının devlet okuluna değil bir özel okula gitmesidir. Ayrıca “AKP’nin eğitimi dinselleştirme projesi”, şu anda okullarda geçerli olan müfredat (öğretim izlencesi) yürürlükte kaldıkça, çöken değil güçlenen bir proje olacaktır.

Bakanlık verileri denerek açıklanan rakamlardaki farklılıklar da, bakanlığın 3.8.2018 günü yaptığı açıklamaya göre, 1 milyon 268 bin kontenjanın 342 bini boş kalırken 91 bin öğrenci de açıkta kalması da, yeni sistemin bir başka kaotik yanını göstermektedir.

Bu arada YKS sonuçlarının çok düşük olmasının bir nedeni, okullarda uygulanan piyasacı ve gerici süreçlerdir. Bir başka neden seçme sınavlarının içeriğidir. Bir diğer önemli neden de, farklı okul türlerinde, öğrencilere, birbirinden dağlar kadar farklı nitelikte bilişsel, duyuşsal ve devinimsel gelişim fırsatı verilmesidir.

Bu sistem böyle yürümez. Bakanlığın, zorunlu öğretim dediği sürede, farklı okul türlerinden ve seçme sınavlarından vazgeçmesi gerekir. Zorunlu ortaöğretimde, herkese ve her okulda parasız, laik ve bilimsel nitelikte, hem olabildiğince eşdeğerde, hem de kişinin özgürleşmesine yardımcı olacak nitelikte eğitim hizmet sunması gerekir.

LAİK, BİLİMSEL VE AYDINLANMACI BİR EĞİTİM ANCAK SÖMÜRÜCÜ OLMAYAN BİR DÜZENDE OLANAKLI

Ali Rıza Aydın: Tablo, eğitimin nasıl kaoik bir ortama sürüklendiğinin, bu ortamın, “Aydınlanma”yı ayaklar altına alan karanlığı yaşatan bir ortam olduğunun açık kanıtı. Devlet, hukuk, yargı, gericilik v piyasa işbirliğiyle eğitim ve öğrenime vurulan darbe aslında düzenin topluma dayattıklarıyla koşut… Böyle bir düzenden, bölük pörçük mücadele yollarıyla kurtulmak olanaksız. Nitekim bu nedenlerle de artık bir adım ileri iki adım geri bile değil hep geriye gidiliyor. Özetle eğitim alanında dizginlenemez bir saldırı söz konusu.

Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi'nin mücadelesini tanımlarken ülkeyi dinsel kurallara yönetmeyi hedefleyen iktidarı tek başına hedef almamasının, gerici ve piyasacı düzeni bütün olarak hedef almasının nedeni de bu. Laik, bilimsel ve aydınlanmacı bir eğitim ancak sömürücü olmayan bir düzende olanaklı. Yeni ders yılı başlamadan çocuklarımızı karanlıktan kurtarmak için atılacak her adım eş zamanlı olarak toplumun geleceğine sahip çıkmanın adımı olacaktır.

Çocuklarımız düzenin oyuncağı değildir. Onları susarak ve susturarak koruyamayız.