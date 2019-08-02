Aydın'da yapımı planlanan jeotermal tesisler protesto edildi

Atatürk Kent Meydanı'nda bir araya gelen dernek ve platformlar, Aydın'da yapımı planlanan 64 yeni jeotermal tesisin ihalesini protesto etti.

Aydın Tabip Odası öncülüğünde Atatürk Kent Meydanı'nda bir araya gelen dernek ve platformlar, Aydın'da yapımı planlanan 64 yeni jeotermal tesisin ihalesini protesto etti.

Çevre ilçelerden gelen üreticilerin ellerindeki zeytin dalları ve pankartlarla katıldığı, vatandaşların da destek verdiği basın açıklamasında konuşan Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, “Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Aydın'ın çoraklaşmasına ve bu bereketli toprakların yok olmasına asla izin vermeyeceğiz. Jeotermal enerji kaynaklarının çevreye ve doğaya olan etkilerinin yanı sıra insan sağlığına zararları var. Son dönemde yapılan araştırmalar, çeşitli sağlık sorunlarına bağlı vakalarda artış olduğunu gösteriyor” dedi.

Basın açıklaması yapan Aydın Çevre ve Kültür Platformu Başkanı Mehmet Vergili de, jeotermal santrallerin doğayı ve insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Açıklamanın ardından İzmir ve Aydın Tabip Odası yöneticileri, çevre konusundaki duyarlılığın ve dayanışmanın sürdürüleceğini de vurguladılar.