Aydın'da işçi otobüsü devrildi: 1'i ağır 20 yaralı

Aydın'da Jantsa Fabrikası işçilerini taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı.

Aydın'da Jantsa Fabrikası'nda çalışan işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 09 P 1617 plakalı otobüs, Aydın-Denizli karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

İçinde 47 kişi olduğu bildirilen otobüste ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Hastanelere kaldırılan yaralılardan birisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Fabrikada örgütlü Birleşik Metal-İş Sendikası'nın İzmir Şube Başkanı Ali Çeltek servis aracının Atça Yenipazar yol ayrımı mevkiinde önüne çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yaparken yoldan çıkarak kaza yaptığını belirtti. Çeltek "İlk belirlemelere göre üyelerimizde çeşitli yaralanmalar mevcuttur. Çok sevindirici olan tarafı ölümlü bir durum yoktur. Tüm yaralı kardeşlerime acil şifalar dilerim. Çok büyük geçmiş olsun" dedi.