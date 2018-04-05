Aydın’da 'FETÖ' operasyonu: 31 gözaltı

Askeri okullara öğrenci yerleştirilmesi ve sınav sorularının çalınmasıyla ilgili olarak jandarmanın Aydın merkezli olarak gerçekleştirdiği operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığının Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturmada, Aydın ilindeki askeri okullara öğrenci yerleştirilmesi, sınav sorularının çalınması ve Cemaat üyelerine sınavdan önce soruların verilmesine yönelik yürütülen soruşturmada bir itirafçının ifadesi doğrultusunda "FETÖ" operasyonu düzenlendi. Aydın merkezli olarak 6 ilde jandarma tarafından geçtiğimiz Mart ayı içerisinde farklı zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlarda belirlenen 31 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Maltepe Askeri Lisesinden ihraç edilen 1 kişi tutuklandı. 8’i jandarma personeli 15 kişi hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı uygulanırken; 7’si jandarma personeli 10 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 1’i jandarma ve 3’ü ise askeri personel 5 şüphelini ise sorgularının devam ettiği öğrenildi.