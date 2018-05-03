Aydın’da çürük kokusu: Kükürt gazı salındığı söyleniyor

Aydın’da gece yarısı kentin tamamında çürük kokusu alındı.Yetkililer kokuya ilişkin açıklama yapmadı.

Aydın’da gece yarısı tüm kenti çürük yumurta kokusu sardı. Efeler ilçesindeki tüm mahallelerde yoğun olarak hissedilen kötü koku nedeniyle vatandaşlar nefes almakta zorlandı.

Gece saat 23:00’ten sonra yayılmaya başlayan çürük yumurta kokusuna benzer kötü koku, Zafer Mahallesinden Mimar Sinan Mahallesine kadar tüm yerleşim birimlerini sardı. Kötü koku ile ilgili yetkililer tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, isimlerinin açıklanmasını istemeyen çevre mühendisi kokunun Aydın Efeler İlçe merkezi yakınlarındaki jeotermal kuyularından kontrolsüzce salıverilen gazdan oluştuğunu belirttiler. Kükürt kokusu olduğu ileri sürülen gazın sağlığa çok zararlı olduğu belirtildi.

Gece boyunca devam eden kötü koku nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan pek çok kişinin nefes almakta güçlük yaşadığı belirtildi.