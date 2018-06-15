Aydın Doğan'ın avukatları: Onur kırıcı davranışı hak etmiyoruz

Aydın Doğan’ın 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla yargılandığı davada zorla getirme kararı çıkmasının ardından Doğan'ın avukatları konuyla ilgili açıklamalarında 'onur kırıcı davranış biçimini ne müvekkillerimiz ne de savunma makamı olarak bizler hak etmiyoruz' dedi.

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla yargılandığı davada zorla getirme kararı çıkmasının ardından bu gelişmeyi bazı yayın organlarının "yakalama kararı" diye duyurması üzerine Doğan'ın avukatları Köksal Bayraktar ve Şehnaz Yüzer yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Aydın Doğan'ın Münih'te tedavi gördüğünü belirten avukatlar, mahkemenin kararıyla ilgili olarak "onur kırıcı davranış biçimini ne müvekkillerimiz ne de savunma makamı olarak bizler hak etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Oda TV'nin haberine göre açıklamada dava süreci şöyle anlatıldı:

10 yıla yakın süredir devam eden, Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırılık iddiası ile açılan davada iki kez beraat, bir kez de beraatte direnme kararı verilmiştir. İlk beraat kararı 06.07. 2011 tarihinde verilmiş bu kararı bozan Yargıtay Ceza Dairesi’nin iki hakimi FETÖ terör örgütü üyeliğinden halen tutukludur. Bu dava 5 yıl boyunca sürekli Yargıtay a gidip gelmiş, davanın esası ile ilgili hiçbir değerlendirme yapılmamış, hatta Yargıtay Ceza Genel Kurulu da dava şartı olmadan dava açıldığı, usuli eksiklik olduğu gerekçesi ile bozma kararı vermiştir. Ancak en son olarak da yine aynı bozma kararı verildiğinden dosya 28 Nisan’da İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gelmiştir. Bu mahkeme hakimi de ilk kez bu dosya ile karşılaşmıştır.

'DOĞAN MÜNİH'TE YOĞUN TEDAVİ GÖRÜYOR'

Aydın Doğan’ın hastalığı nedeniyle yurtdışında olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Doğan’ın hastalığının ayrıntıları ve tedavi süreci de şöyle belirtildi:

Müvekkilimiz Aydın Doğan’ın 2015 yılından bu yana omurilik rahatsızlığı vardır ve sürekli ertelediği ameliyatı için Doğan Medya Grubu’nun satışından sonra karar almış ve 12.04.2018 tarihinde de tedavi için Münih’e gitmiştir. 18 Nisan’da da daha önce planlandığı gibi bir operasyon geçirmiştir. Bu operasyondan sonra 7 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’a gelmiş ancak nekahat döneminin iyi gitmemesi nedeniyle doktorunun çağrısı üzerine 9 gün sonra Münih’e geri dönmüştür. Halen de orada yoğun bir tedavi görmektedir. Bu tedavi 31 Temmuz’a kadar devam edecek bilahare doktorları tarafından değerlendirilecektir.

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'HAKİMİ HSK'YE ŞİKAYET ETTİK'

Avukatların açıklamasında 11 Haziran'daki duruşmada üç doktor imzalı ve konsolosluk onaylı raporun sunulduğu ve operasyona katılan Türk doktorun da tanık olarak dinlendiği belirtilerek buna karşın zorla getirme kararı çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada bu karara itiraz ettiklerini ve hakimi de HSK'ye şikayet ettiklerini belirten avukatlar "yasal ve haklı mazeretimize karşın böyle zorlayıcı ve onur kırıcı davranış biçimini ne müvekkillerimiz ne de savunma makamı olarak bizler hak etmiyoruz. Bu açıklamayı da bazı yayın organlarında müvekkilimiz aleyhine ‘yakalama kararı çıktığı’ yazıldığı için yapmak zorunda kaldık" dediler.

Aydın Doğan, kızı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu hakkında, kağıt ve baskı malzemesi temin eden şirketlere haksız kazanç sağlandığı gerekçesiyle "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçundan İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.