Doğan Medya'nın Demirören Grubu'na satışının ardından Star yazarı Ahmet Kekeç'ten "Aydın Doğan'a yurt dışına çıkış yasağı" talebi geldi.

Yiğit Bulut'un "Aydın Doğan'dan hesap sorulsun" çıkışı sonrası Kekeç, Doğan'ın "el altında bulundurulmasını" istedi.

Doğan'a ilişkin Dışbank, elektrik dağılım ihalesi, 28 Şubat, e-muhtıra vurgusu yapan Kekeç, "Bütün bu 'kirli' ve 'kriminal' işlere bakılmayacak mı?" dedi.

Kekeç'in yazısından bir bölüm şöyle:

Muhterem Aydın Bey’e gelince...

Helalleşerek ve davalarından feragat ederek “şık” bir çekilmeye imza attı ama bazı “hesaplar” orta yerde durup duruyor.

Dışbank’ın hesabı sorulmayacak mı? “İlk dört yılı ödemesiz sıfır faizli” devlet kredisine bakılmayacak mı? Devlet görevlisi Nebil İlseven’in Doğan Grubu adına ne tür fedakârlıklarda bulunduğu ve hangi başarısının karşılığı olarak “Ceo”luğa getirildiği sorgulanmayacak mı?

İşbu Nebil İlseven, Doğan Grubu’ndaki başarılı hizmetlerinden sonra, bir de “CHP İl başkanlığıyla” ödüllendirilmişti.

Elektrik dağılım ihalesi ne karşılığında Aydın Doğan’a verildi?

28 Şubat kimin eseriydi?

E-muhtıralar, andıç rezaletleri, terörü meşru gösterme çabaları, kaos mühendisliği...

Bütün bu “kirli” ve “kriminal” işlere bakılmayacak mı?

Helalleşti, iyi etti de...

Bence yurtdışına çıkış yasağı konulsun...

Daha doğrusu, “el altında” bulundurulsun...

İzzet Yasar’ın da dediği gibi, sonra getirmesi zor oluyor!