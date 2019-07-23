Aydın Doğan'a rakip çıktı: Milli Piyango için yeni teklif

Çek Cumhuriyeti merkezli Sazka Group'un Milli Piyango ihalesi için teklif vereceği öğrenildi.

Çekya merkezli şans oyunları işletmecisi Sazka Group, Milli Piyango’nun 10 yıl süreyle işletme hakkı devri ihalesi için teklif verecek.

Sazka Group Çekya, Yunanistan, Kıbrıs, Avusturya ve İtalya’da şans oyunları işletiyor.

DOĞAN DA TALİP

Doğan Ailesi’nin kurucusu olduğu yönetim kurulu başkanlığını Hanzade Doğan Boyner’in yürüttüğü Doğan Online da dün yaptığı açıklamada Milli Piyango ihalesine talip olduğunu duyurmuştu.

Doğan Holding tarafından borsaya yapılan açıklamada Doğan Online'ın Milli Piyango İşletme İhalesine katılmayı planladığı belirtilmişti.