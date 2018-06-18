Aydın Doğan hakkındaki zorla getirme kararı kaldırıldı

Aydın Doğan’ın İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada verilen zorla getirilme kararı kaldırıldı.

Aydın Doğan hakkında verilen zorla getirme kararı kaldırıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Doğan’ın avukatları müvekkillerinin ameliyat olacağını ve 18 Ağustos’a kadar tedavisinin süreceğini söyledi.

Duruşmada avukatlar Doğan'ın Almanya'da tedavi gördüğü tıbbi merkezin ve ikametinin adresini mahkemeye sunacaklarını ve gerekirse ifadesinin burada da alınabileceğini söyledi. Mahkeme kararında Doğan'ın adres bilgisinin mahkemeye verilmesi halinde Almanya'da ifadesinin alınabilmesi için gerekli yazışmaların yapılabileceği belirtildi.