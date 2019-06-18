Aydın Doğan hakkındaki dava zaman aşımından düştü

Medya grubunu geçtiğimiz yıl Erdoğan Demirören'e devreden Aydın Doğan hakkında açılan dava zaman aşımından düştü.

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve kızı Hanzade Doğan Boyner'in de aralarında bulunduğu dört sanığın 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' iddiasıyla yargılandıkları dava, zaman aşımından düştü.

Mahkemenin kararında, "Bu haliyle en son sanık Aydın Doğan'ın savunma tarihi olan 23 Haziran 2010 tarihinden itibaren sekiz yıllık süre 23 Haziran 2018 tarihinde dolmuştur. Böylece davanın zaman aşımı sebebiyle düşürülmesine karar verilmesi kanaatiyle hüküm tesis olunmuştur" denildi.

Doğan, geçtiğimiz yıl medya grubunu AKP'ye yakınlığıyla bilinen Demirören grubuna devretmişti.