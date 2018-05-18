Aydemir Güler: Türkiye'de bir şeylerin değişebilmesi için sosyalizm hedefi gerekir

Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler Tele1 TV yayınına katıldı.

Bu Düzen değişmeli Platformu İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Aydemir Güler Tele1 TV'de Gökhan Kazbek'in sunduğu Forum programının canlı yayın konuğu oldu. Aydemir Güler'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

TKP’nin seçime girmesi engellendi. 16 Nisan’da nasıl gayri meşru dediysek hala öyle. Başkanlık sistemi Türkiye’de onay almadı. Biz hala oradan devam ediyoruz. AKP diktatörlüğünden kurtulma ile bu düzenden kurtulma bir araya gelmeli. Gidecek ama nasıl gidecek?

Türkiye’nin temel problemi halkın örgütsüzlüğüdür. Önümüzdeki seçimlerde de halkı örgütsüzlüğe çağırıyorlar.

*AKP gitmeli" talebi ile düzenin seçimlerin meşruiyet krizi yan yana getirilmeli ve seçimlerde de "Bu Düzen Değişmeli" talebiyle yer alınmalı.

AKP diktatörlüğü, kötülüğün ve cehaletin örgütlü diktatörlüğüdür.

Cumhuriyetin yıkılmasına giden süreç cumhuriyetçilerin halkla buluşamamasından, sosyalizmden kaçmak için giderek sağa yaslanmasından geçti. Cumhuriyeti imamlar mı yıktı? Cumhuriyetin, imamların yıkabileceği kadar içi boşaltılmıştı.

Başkanlık sistemi işçilerin emekçilerin zararınadır. Hiçbir başkan işçilerin sorunlarını çözemez.

Türkiye halkı 30 yıldır seçimlerde özelleştirmeleri kimin yapacağına ve hangi yobazın hüküm süreceğine karar veriyor.

Cumhurbaşkanlığa seçimine girmeyi gerekli bulmadık doğru da bulmadık. Başkanlık sistemi açık diktatörlüktür. Bu sisteme açık meşruiyet atfetmemek gerekli.

Seçimin kesin sonucu siyasi krizdir. Türkiye yönetilir bir hale gelmeyecektir .

Çözüm önerileri yok. Çünkü örneğin kimse özelleştirmelerden şikayetçi değil. Özelleştirmeler seçime giren partilerin ortak hedefi. Türkiye'de bir şeylerin değişebilmesi için basbayağı sosyalizm hedefi gerekir.

AKP ilk çıktığında Türkiye'nin tarihsel kazanımları tehlikeye giriyor diyen yine bizdik. AKP kendi tabanını cumhuriyet düşmanlığıyla, kadın düşmanlığıyla, alkol düşmanlığıyla konsolide etmiştir. Türkiye'de başka bir geleceğe inanan muhalefet buradan hareket etmelidir.

Türkiye'de koskoca işçi sınıfı var. Tarihsel kazanımların arkasında Türkiye solu var. Tiyatro, mizah, şiir... Tüm tarihsel kazanımlara yaslanan bir kuvvet var Türkiye solunda.

Tayyip Erdoğan'ın gitmesi bizim gerisine düşemeyeceğimiz çizgimiz olsun. Arkasına, insanca yaşayacak bir düzen inşa edelim.