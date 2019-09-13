Ayda 5 bin 616 kilogram dinamitle talan edecekler

İznik Gölü havzası üzerinde bulunan ve 700 bin ağacın olduğu Aydınlar köyüne ‘çinko-kurşun-bakır ocağı’ kurulmak isteniyor. Maden işletmesi kurulması halinde, bölgede günde 216, ayda ise 5 bin 616 kilogram dinamit patlatılacak.

UNESCO Dünya Geçici Mirası Listesi’nde yer alan Bursa’nın İznik ilçesi Aydınlar Köyü’ne Ergüden Madencilik İşletmesi tarafından ‘çinko –kurşun- bakır’ ocağı kurulmak isteniyor.

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatılan proje, bin 893 hektarlık alanı kapsıyor. Maden aramalarının yapılacağı alan biyoçeşitlilik rezervi açısından ülkenin en zengin bölgeleri arasında yer alırken, maden alanı sınırı İznik Gölü sahiline kadar uzanıyor.

EVLERDE KALICI HASAR OLUŞMASI BEKLENİYOR

Birgün'den Uğur Gürsoy'un haberine göre çinko, kurşun, bakır ocağı’ projesinin tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre; söz konusu şirket günde 216 kilogram, ayda ise 5 bin 616 kilogram dinamit patlatacak. Bu patlamalar sonucu yeraltı su kaynaklarının yataklarının değişeceğinden endişe edilirken, maden bölgesindeki evlerde kalıcı hasarların oluşması bekleniyor.

Uzmanlara göre, tahribat bununla sınırlı kalmayacak. Patlama ile çıkan tozun orman ile zeytinlikleri toz bulayacak. Yapraklarda oluşan tozlanma da ağaçları yok edecek. Ağır metallerin yeraltı ve yerüstü suları ile karışması ciddi sağlık sorunlarını ortaya çıkaracak.

GÖLE KARIŞMAMASI MÜMKÜN DEĞİL

Konuya ilişkin konuşan İznik Çevre ve Yaşam Platformu’ndan Cenk Karakaş, şirketin faaliyet alanının birinci sınıf tarım arazisi olduğuna dikkat çekti. Çinko –kurşun- bakır’ ocağı kurulmak istenilen bölgenin zeytin ağaçlarıyla çevrildiği olduğunu aktaran Karakaş, “Burası 1. derece sit alanı. Zeytinlikleri ve doğasıyla ünlü bir yer... Meyve ve sebze üretilen bir yer… Göl ile maden ocağı arasında yaklaşık 1.6 kilometre var. Buranın yağmur oranlarına, rüzgarlanma oranlarına bakıldığında pasanın İznik Gölü’ne karışmaması mümkün değil. Bilirkişiler de bunu söylüyor. En büyük tehditlerden biri de tozlanmada” dedi.

KÖYLER ZARAR GÖRECEK

Karakaş, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Ciddi bir patlatmadan bahsediliyor. Yer altı sularının gidiş yerlerini değiştirecek. İznik Gölü’ne gelen ana kaynağın, gölün taşmasına ya da kurumasına yol açabilir. Fay hatlarını tetikleyebilir. Günlük bahsedilen dinamit 216 kilogram…Bu projenin içerisinde Aydınlar köyü var. Derbent köyü proje sınırında, Göllüce köyü proje dibinde, Mustafalı köyü proje sınırında. Bu köyler proje dâhilinde ciddi anlamda zarar görecek.”