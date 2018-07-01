Ayça Şen'den İnce'ye tepki: Sandık başında eşek başı gibi kaldık

Radyocu Ayça Şen, Muharrem İnce'nin Hürriyet'te yayımlanan röportajına tepki gösterdi, İnce için 'yakında en seksi erkek filan da seçilirse şaşırmam' dedi.

Radyocu Ayça Şen, Instagram hesabı üzerinden Muharrem İnce'nin bugün Hürriyet'te yayımlanan röportajına tepki gösterdi.

'EŞEK BAŞI GİBİ KALDIK SANDIK BAŞINDA'

Şen, 24 Haziran seçimlerine CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak giren Muharrem İnce için "İlk kez hepimize aynı mesafede duran, 'Hepimizin başkanı' diyebileceğim biri çıkmıştı. Fazla soğuk duruşuyla halkı aşağılamıyor, millete yaranmak için kendinden ödün vermiyordu. Derken olaylar malumunuz... Seçim günü hepimizi sonuna kadar sandık başında durun diye 'Göreve çağırdı,' 'Biz' de görevimizi yerine getirdik. Sonra seçim sonucunu kendi de kabul etti. Fakat 'Sandıklardan dönün artık arkadaşlar, hepinize teşekkür ederim' denmedi. Öyle eşek başı gibi sandık başında" dedi.

'BU TOPRAK BANA ŞAŞIRMAMAYI ÖĞRETTİ'

Şen, seçim sonrası ilk röportajını muhalif bir yayın organına değil de Hürriyet'e veren İnce'yi şu sözlerle eleştirdi: "İnce'nin yola bütün ciddiyetiyle kolları sıvamış, sosyal örgütlenmeye önem veren bir işçi gibi devam ettiğini görmek istemiştim. Gözyaşlarımı bu devam ettirirdi. Kapitalizmin on beş dakikalığına hepimizi ünlü yaptığı mecranın liderliğe kadar uzanması... Yakında en seksi erkek filan da seçilirse hiç şaşırmam. Bu topraklar artık şaşırmamayı öğretti bana."

Ayça Şen'in Instagram'dan paylaştığı mesajın tamamı şöyle: