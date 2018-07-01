Ayça Şen'den İnce'ye tepki: Sandık başında eşek başı gibi kaldık

Radyocu Ayça Şen, Instagram hesabı üzerinden Muharrem İnce'nin bugün Hürriyet'te yayımlanan röportajına tepki gösterdi.
'EŞEK BAŞI GİBİ KALDIK SANDIK BAŞINDA'
Şen, 24 Haziran seçimlerine CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak giren Muharrem İnce için "İlk kez hepimize aynı mesafede duran, 'Hepimizin başkanı' diyebileceğim biri çıkmıştı. Fazla soğuk duruşuyla halkı aşağılamıyor, millete yaranmak için kendinden ödün vermiyordu. Derken olaylar malumunuz... Seçim günü hepimizi sonuna kadar sandık başında durun diye 'Göreve çağırdı,' 'Biz' de görevimizi yerine getirdik. Sonra seçim sonucunu kendi de kabul etti. Fakat 'Sandıklardan dönün artık arkadaşlar, hepinize teşekkür ederim' denmedi. Öyle eşek başı gibi sandık başında" dedi.
'BU TOPRAK BANA ŞAŞIRMAMAYI ÖĞRETTİ'
Şen, seçim sonrası ilk röportajını muhalif bir yayın organına değil de Hürriyet'e veren İnce'yi şu sözlerle eleştirdi: "İnce'nin yola bütün ciddiyetiyle kolları sıvamış, sosyal örgütlenmeye önem veren bir işçi gibi devam ettiğini görmek istemiştim. Gözyaşlarımı bu devam ettirirdi. Kapitalizmin on beş dakikalığına hepimizi ünlü yaptığı mecranın liderliğe kadar uzanması... Yakında en seksi erkek filan da seçilirse hiç şaşırmam. Bu topraklar artık şaşırmamayı öğretti bana."
Ayça Şen'in Instagram'dan paylaştığı mesajın tamamı şöyle:
Seçimlerin sonuçlarını öğrenmemizin üzerinden çok az bir zaman geçti. Uykudan henüz uyandırılmış bir çocuğun şaşkınlığı, naifliği ve tatsızlığı, kimimizde de öfkesi var. Bendeniz hayatımda ilk kez bu kadar politize oldum ve seçimler bitmesine rağmen ilgilenmeyi sürdürdüm. Bu anlamda bir kat daha şaşkınım.
Muharrem İnce'nin halkın yanında oluşunu, o liderlikten uzak duran lider görüntüsünü, teyzelerle göbek atışlarını görünce sevinçten ve sevgiden gözlerim yaşarıyordu. İlk kez hepimize aynı mesafede duran, "Hepimizin başkanı" diyebileceğim biri çıkmıştı. Fazla soğuk duruşuyla halkı aşağılamıyor, millete yaranmak için kendinden ödün vermiyordu. Derken olaylar malumunuz... Seçim günü hepimizi sonuna kadar sandık başında durun diye "Göreve çağırdı," "Biz" de görevimizi yerine getirdik. Sonra seçim sonucunu kendi de kabul etti. Fakat "Sandıklardan dönün artık arkadaşlar, hepinize teşekkür ederim" denmedi. Öyle eşek başı gibi sandık başında duruldu. Çok kızanlar oldu, ancak ben yine de kızmadım: "İşi başından aşkındı, hazmademiyordur, psikolojisini anlayabiliriz" dedim. O günden beri de ilk konuşmasını yapsın artık diye bekliyordum.
Bugün ilk konuşması geldi. Ayşe Arman yapmış. Ayşe'nin görmeye alışkın olduğumuz duvara ayak dayama "fotoğrafı"nı da vermiş. Ayşe röportajını gayet güzel yapmış, ona diyeceğim bir şey yok. Fakat "Islak İmza"lı açıklamalara gelince devam edemedim artık.
Beklentim, Diken ya da Birgün gibi alternatif ve okuyucusundan başka kimsesi olmayan bir mecrada ciddi bir politika röportörü ya da hatta bir edebiyatçı ile seçim psikolojisini okumaktı. İlk röportajını nefesini tutmuş bekleyen biz destekçileri için sesini kendi belirlediği yerden duyurabilirdi. Keşke kendine bizim ona güvendiğimiz kadar güvenebilseydi.
Sanırım İnce’nin yola bütün ciddiyetiyle kolları sıvamış, sosyal örgütlenmeye önem veren bir işçi gibi devam ettiğini görmek istemiştim. Gözyaşlarımı bu devam ettirirdi. Kapitalizmin on beş dakikalığına hepimizi ünlü yaptığı mecranın liderliğe kadar uzanması... Yakında en seksi erkek filan da seçilirse hiç şaşırmam. Bu topraklar artık şaşırmamayı öğretti bana. Patreon.com/radyokaravan’da Ülkü Teyze ile mevzularla ilgili sohbetler, başladı.