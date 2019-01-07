Ayasofya'da bale figürüne inceleme!

Ayasofya Müzesi'ni ziyaret eden bir balerinin müzede 'spagat' figürü yaparken çekilmiş bir fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasının ardından müze inceleme başlattığını duyurdu.

Ayasofya Müzesi'ni ziyaret eden bir balerinin "spagat" adlı bale figürünü yaparken çekilmiş bir fotoğrafının sosyal medyada gericilerin hedefi olmasının ardından müze tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı.

Ayasofya Müzesi'nin yaptığı açıklama, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından da paylaşıldı.

Ayasofya Müzesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlgili mevzuatımız çerçevesinde müzemizde, turizm firmalarından gelen talepler doğrultusunda akşam saatlerinde özel açılışlar gerçekleşmektedir. Nitekim, 05 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen akşam açılışında, ziyarete gelen bir bayan tarafından, bir bale hareketi olan 'spagat' figürü müze içerisinde yapılmış ve diğer ziyaretçiler tarafından fotoğrafı çekilmiştir. Bu husus sosyal paylaşım sitelerine yansımış ve tarafımızca konu hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır."

Dün müze önünde toplanan bir grup namaz kılarak gösteri yapmış, grubun müzeye girmesi polis tarafından engellenmişti.