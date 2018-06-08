Avusturya'nın kararına AKP'den ilk yanıt

Avusturya'nın 7 camiyi kapatma ve imamları sınır dışı etme kararına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklama geldi.

Avusturya, camide ortaya çıkan üniformalı çocuk fotoğraflarının ardından 7 cami için kapatma kararı almıştı.

Karara ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Avusturya’nın sudan bahanelerle yedi camiyi kapatması ve imamları sınır dışı etmesi, bu ülkedeki İslam karşıtı ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biridir. Amaç, Müslüman toplulukları ötekileştirerek siyasi kazanım elde etmektir.Avusturya hükümetinin ideolojik tutumu evrensel hukuk normlarına, toplumsal uyum politikalarına, azınlık hukukuna ve bir arada yaşama ahlakına aykırıdır. İslam karşıtlığının ve ırkçılığın bu şekilde normalleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kesin olarak reddedilmelidir" ifadelerini kullandı.