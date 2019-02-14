Avusturya 'bozkurt' işaretini yasakladı, Bakanlık'tan açıklama geldi

Avusturya İçişleri Bakanlığı yayınladığı bir kararname ile 1 Mart 2019'dan itibaren 'Bozkurt' işaretini yasaklayacağını duyururken, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Avusturya 1 Mart'tan itibaren ülkede bozkurt işareti yapılmasını yasakladı. Yasağa uymayan kişiler 4 bin Avro ceza ödeyecek. Eylem tekrarlanırsa ceza 10 bin Avro 'ya çıkacak.

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın aldığı bu karara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "Avusturya'da Sembol Yasasının 'Bozkurt' işaretini içerecek şekilde yürürlüğe girecek olmasını kabul etmiyor, şiddetle kınıyoruz. Avusturya’nın hem ikili ilişkilerimize ciddi etkileri olacak, hem de popülizmi körükleyen çıkmaz sokak siyasetini bırakarak bu yoldan dönmesi beklenmektedir. İlişkilerimizin selameti ve bağnazlığın yerini aklıselimin alması açısından bu elzemdir" ifadelerini kullandı.