Avukatlarıyla görüşen Öcalan'dan çağrı: Eylemi bitirin

Önceki gün resmi olarak avukatlarıyla görüşen Abdullah Öcalan, kendisine tecrit uygulandığı gerekçesiyle açlık grevinde ve ölüm orucunda olan isimlere 'açlık grevini bitirin' çağrısında bulundu.

Sekiz yıl aradan sonra avukatları Nevroz Uysal ve Rezan Sarıca ile resmi olarak görüşen Abdullah Öcalan, kendisine tecrit uygulandığı gerekçesiyle devam eden açlık grevlerine ilişkin bir mesaj gönderdi.

Öcalan’ın açlık grevi eylemlerinin bitirilmesiyle ilgili olarak çağrı yapılmasını istediği belirtildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Doktor Mehmet Şerif Demir, eylemcilerin tedavilerinin yalnızca Malta Protokolü ekseninde yapılmasını istediklerini söyledi.

Demir’in sözünü ettiği Malta Protokolu “Hastanın kendi aldığı karara saygı göstermek hekimin görevidir. Hekim, müdahale etmeden önce hastayı durumdan bilgilendirerek iznini alır, hekim hasta için en iyi olanı yapmak zorundadır” ilkesini benimsiyor.