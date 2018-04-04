Avukatların OHAL'i: 570 avukat tutuklandı, binden fazla soruşturma açıldı

OHAL boyunca tam 570 avukatın tutukladığı, bin 480 avukat hakkında da soruşturma açıldığını ortaya çıktı.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla avukatların yaşadığı hak ihlallerinin yer aldığı bir rapor hazırladı.

AKP’nin mesleklere dönük saldırılarını arttırdığının ve mesleklerin kendi sorunlarına ek olarak yeni sorunlar ve saldırılar ile çalışanları karşı karşıya bıraktığının belirtildiği raporda, avukatların mesleki sorunlarına ek olarak, özellikle OHAL’le artan saldırılara yer verildi.

Raporda, OHAL boyunca 570 avukatın tutukladığı, bin 480 avukat hakkında da soruşturma açıldığı belirtiliyor.

"Şu anda Türkiye’de 38 bin 556 erkek, 38 bin 143 kadın, toplam 76 bin 699 hukuk fakültesi öğrencisi var. Yeni kayıt olan 16 bin 64 öğrenci de bu sayıya eklendiğinde hukuk fakültesinde eğitim alan öğrenci sayısının her geçen gün arttığı görülüyor" denilen raporda şu verilere de yer verildi: