Avukatlara 'mesleki sınav' geliyor

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, avukatlara ve yargı mensuplarına yönelik mesleki sınav getirileceğini duyurdu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargıda kimi değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gül, "Yargı Reformu Belgemiz, hükümetin bir yol haritası anlamında, hedefimiz Ocak ayında kamuoyuna açıklamak. Burada da bir tarihi tüm paydaşlarla konuştuktan sonra bir belgemiz ortaya çıksın istiyoruz" dedi.

"5 yıl boyunca yargımızın yol haritası olacak. Daha katılımcı ve belgenin bir hükümet politikası olacak şekle dönüşmesini arzuluyoruz" ifadelerini kullanan bakan, "Temel olarak da bizim yaklaşımımız, Türkiye AK Parti cumhurbaşkanlığımız liderliğinde reformları geliştirdi" ifadelerini kullandı.

'MESLEKİ SINAV' GELİYOR

Avukatlara ve yargı mensuplarının sınava tabii tutulacağını açıklayan Gül, şunları söyledi:

"Bu konuda yeniden bir reform irademizi yenileme güncelleme hususunda bir gayretimiz var. Yeni dönemde artık niteliği daha artırıcı faaliyete yoğunlaşacağız. Hakim savcının eğitim sürecini, meslek sınavı getirilerek yargıçların, avukatların bir sınava tabii tutularak niteliğinin artırılması, staj süresinin uzatılması, meslekte bulunan yargı mensuplarının ihtisaslaşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Mevzuatta çok önemli gelişmeler kaydettik. Şimdi inşa dönemini hep beraber gerçekleştireceğiz."