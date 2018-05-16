Avukat Sibel Deveci tutuklandı

Avukat Sibel Sevinç Deveci, 15 Temmuz'da sosyal medyadan attığı mesajlar gerekçe gösterilerek tutuklandı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi sosyal paylaşım sitesinden attığı mesajlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınan avukat Sibel Sevinç Deveci, tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen tutuklamaya sevk yazısında, avukat Sibel Sevinç Deveci'nin, 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminin devam ettiği saat 23.29 sıralarında Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar tutuklama gerekçesi olarak gösterildi.

Deveci'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaptığı bazı paylaşımlarda, ''Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla Mehmetçiği karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar'', ''Cumhurbaşkanından, İçişleri Bakanına AKP il başkanına kadar herkesi sokağa çağırıyorlar. Sakın çıkmayın'' şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.