Avukat Selçuk Kozağaçlı cenaze törenine kelepçeli götürüldü

KHK ile kapatılan ÇHD Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı, 26 Ocak’ta hayatını kaybeden babası Ayhan Kozağaçlı’nın cenaze törenine elleri kelepçeli olarak götürüldü.

Kasım 2017’den beri cezaevinde bulunan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan eski Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı, 26 Ocak’ta hayatını kaybeden babası Ayhan Kozağaçlı’nın cenaze törenine elleri kelepçeli olarak götürüldü.

Bir yılı aşkın süredir Silivri Cezaevinde bulunan eski Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı’nın babası Ayhan Kozağaçlı 26 Ocak’ta hayatını kaybetmişti.

Çağdaş Hukukçular Derneği Twitter hesabından “Kelepçeleriniz yetmeyecek. Biz Kazanacağız!” paylaşımı ile duruma tepki gösterdi.