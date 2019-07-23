Avukat döven korumalara ulaşılamıyor! Savcı isimlerini bile öğrenemedi

Avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun darp edilmesine ilişkin soruşturmada savcının korumaların isimlerini henüz alamamasının yanı sıra valiliğin ön incelemeyi tamamlamadığı ve emniyet müdürlüğünün de kamera görüntülerini yollamadığı ortaya çıktı.

Avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun Nisan ayında korumalar tarafından darp edilmesine ilişkin soruşturmada tek bir adım dahi atılmadığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, şüpheli korumaların isimlerinin Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi ve İstanbul Emniyeti’nden talebine ilişkin herhangi bir yazışma yapılmadı. Savcılığın sicilleri belli olan 3 polisi ifadeye çağırma gereği dahi duymadığı belirtilirken, soruşturmaya ilişkin yazının Emniyet üzerinden “gereği” için Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’na göndermekle yetinildiği ifade edildi. Korumalar hakkında soruşturma izni istendiğine ilişkin ise herhangi bir belge hazırlanmadı.

Valiliğin soruşturmaya ilişkin 45 günde hazırlaması gereken ön incelemeyi henüz tamamlamadığı belirtilirken, Emniyet'in kamera kayıtlarını savcılığın talebine karşın hala yollamadığı kaydedildi.