Avrupa'da en çok banka kartı Türkiye'de

Bankalararası Kart Merkezi yetkilisi Cenk Temiz, 'Türkiye'de 2018 sonu itibarıyla 148 milyonu banka kartı ve 66 milyonu da kredi kartı olmak üzere 214 milyon kart var. Ülke olarak kart sayısı bakımından 5 yıldır İngiltere ve Almanya'nın da önünde Avrupa'da birinci sıradayız' ifadelerini kullandı.

Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz, "Türkiye'de 2018 sonu itibarıyla 148 milyonu banka kartı ve 66 milyonu da kredi kartı olmak üzere 214 milyon kart var" diye konuştu.

Temiz, "Ülke olarak kart sayısı bakımından 5 yıldır İngiltere ve Almanya'nın da önünde Avrupa'da birinci sıradayız" dedi.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 5,5 milyar kartlı işlemin yapıldığını belirten Temiz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunların yüzde 97'si, yani çok büyük bir kısmı yurt içinde gerçekleşiyor. Mademki her yıl yaklaşık 5,5 milyar kartlı işlem yapıyoruz ve bunun da yüzde 97'si yurt içinde yapılıyor."