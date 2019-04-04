Avrupa Konseyi'nden 31 Mart seçimleri için bildiri: Soru işaretleri...

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Türkiye'de yerel seçimlerin ardından yeniden oy sayma işlemlerini gerçekleştiren görevlilerin özgür ve müdahale olmadan işlerini yapabilmelerini güvence altına alınmasını istedi.

Fransa'nın Strasbourg kentinde 36. Genel Kurul oturumunu gerçekleştiren Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Türkiye'deki yerel seçimlerle ilgili bir bildiri yayınladı.

Bildiride, “Yakın farkla biten sonuçlarda yeniden oy sayma işinin zorluğunu kabul ediyoruz. Bu çok az görülen ve normal olarak sadece bazı yerler için öngörülen bir durum. Çok fazla yerde ve binlerce oyun yeniden sayılması bütün seçim sürecinin bütünlüğüyle ilgili soru işaretlerini ortaya çıkarır" denildi.

Halkın ve Avrupa Konseyi’nin ortaya çıkan bu sorunlar karşısında tam güveninin sağlanması için yetkililere tavsiyede bulunan açıklamada, “Türk yetkililer, Yüksek Seçim Kurulu’nun çalışmalarını açık ve şeffaf bir şekilde yerine getirmesini sağlamalı. Biz onlardan uluslararası standartlara ve hukuk devleti ilkelerine uygun, yerinde olmayan siyasi müdahalelere kapılmadan özgür bir şekilde çalışmalarını sürdürmelerini bekliyoruz. Onların çalışmaları, hukuka uygun, açık şeffaf ve adil olmalı, görevliler müdahale olmadan özgürce çalışmalı” ifadesine yer verildi.