Avrupa Konseyi heyeti YSK ile görüşecek

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi heyeti, 23 Haziran öncesinde İstanbul ve Ankara'da YSK üyeleri ile görüşecek.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi heyeti, 23 Haziran öncesinde İstanbul ve Ankara'da YSK üyeleri ile görüşecek.

İstanbul İl Seçim Kurulu üyeleri ile de görüşecek heyet , İngiliz Andrew Dawson’un başkanlığında çalışmalarını sürdürecek.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi heyeti, Ankara’da yabancı diplomatik temsilciler, sivil toplum örgütleri ve medya temsilcileriyle de bir araya gelecek.

24 HAZİRAN'DA AÇIKLAMA YAPACAKLAR

Oy verme ve sayım sırasında sandıklarda incelemelerde bulunacak heyet, 24 Haziran bir basın toplantısı ile gözlemlerini kamuoyu ile paylaşacak.

Seçimleri 9 Kongre üyesi ile birlikte 5 idari personel ve uzman izleyecek.