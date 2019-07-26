Avrupa hukuk örgütleri Türkiye raporu yayımlandı: Avukatlara bin 967 yıl hapis cezası...

Uluslararası Hukuk Örgütleri Koalisyonu, BM İnsan Hakları Konseyi’ne Türkiye’yle ilgili bir rapor sundu. Raporda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iç hukuk yolları tükenmediği gerekçesi ile binlerce dosyayı Türkiye'ye geri göndermesi, müvekkillerini savunmaya çalışan avukatların toplu duruşmalarda cezalandırılması, avukatların büyük baskı altında görevlerini yapmaya çalışması gibi tespitler yer aldı.

Uluslararası Hukuk Örgütleri Koalisyonu, İngiltere ve Galler Hukuk Örgütü altında Türkiye’ye yönelik bir rapor hazırladı. BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunulan raporda Türkiye’den Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gönderilen davaların iç hukuk yollarının tükenmediği gerekçesi ile binlerce dosyayı Türkiye'ye geri gönderilmesi eleştirdi. Raporda aynı zamanda müvekkillerini savunmaya çalışan avukatların toplu duruşmalarda cezalandırıldığı ve avukatların baskı altında görevlerini yapmaya çalıştığı da belirtildi.

Raporda Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayeti ve Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın tutuklanması da yer alıyor.

AİHM KARARLARI TÜRKİYE TARAFINDAN UYGULANMIYOR

Hazırlanan raporda 2017 yılında 57 bin 39 kişinin Türkiye’den AİHM’ye başvurduğu belirtilirken 25 bin kişinin dosyalarının kabul görmediği için davalarının Türkiye mahkemelerine geri gönderildiği belirtildi. Raporda “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye aleyhinde karar alsa bile bu kararlar Türkiye tarafından uygulanmıyor” ifadesi vurgulandı.

15 TEMMUZ’DAN BU YANA 311 AVUKAT MAHKUM EDİLDİ

Darbe girişimden bu yana 599 avukatın gözaltına alındığı ve tutuklandığı bilgisinin verildiği raporda 1546 avukatın yargılandığı 311 avukatın mahkum edildiği ve avukatların toplam bin 967 yıl hapis cezasına çarptırılıldığı belirtildi.

‘HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ BALTALANMAK İSTENİYOR’

Aynı raporda “Avukatların belli insanları temsil etmesi, hapishanede mahkumları ziyaret etmesi, basına açıklama yapması, AİHM davaları hakkında tweet atması, uluslararası örgütlerle iletişim kurması ve devlet uygulamalarını eleştirmesi, avukatların mahkum edilmesi için temel sebepler olarak kullanıldı. Avukatların meşru profesyonel faaliyetlerini suç haline getirmek için terörle mücadele mevzuatının kullanılması hukukun üstünlüğünü baltalamak anlamına geliyor” ifadesi yer aldı.

Raporda Tahir Elçi cinayetine ilişkinse “Darbe girşiminden önceki dönemde de avukat ve hakimlere yönelik insan hakları ihlalleri endişeye neden oluyordu. Temmuz 2015 ve Aralık 2016'da ülkenin Güney Doğusu'nda birçok kişi operasyonlarda hayatını kaybetti. Ekim 2015 yılında 500 avukatın Cizre'ye girmesine izin verilmedi. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi 28 Kasım 2018 yılında öldürüldü. Soruşturma eksik kaldı" denildi.